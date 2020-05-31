محافظة القليوبية تغلق سنترال بنها الرئيسى 14 يوما بعد ظهور إصابتين بكورنا

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية غلق سنترال بنها الرئيسى 14 يوما، بعد إجراء أعمال التطهير والتعقيم اللازمة نتيجة ظهور حالتى إصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن ناحيته قال المهندس محمد عطية، مدير منطقة تليفونات القليوبية، أنه تقرر غلق سنترال بنها الرئيسى بشارع سعد زغلول بمدينة بنها، وذلك نتيجة ظهور حالتى إصابة بفيروس كورونا من العاملين بالسنترال، مشيرا إلى أنه سيتم الغلق كإجراء احترازى للحد من انتشار فيبروس كورونا بين العاملين والمترددين على السنترال.

وأوضح "عطية" أنه تم إجراء أعمال التطهير والتعقيم اللازمة بجميع أنحاء السنترال، كإجراء للحد من انتشار الفيروس، كما تم التنبيه على العاملين بالسنترال بالعزل المنزلى تحسبا لوقوع أية إصابات بنتهم نتيجة مخالطة المصابان بالسنترال، والإبلاغ فور ظهور أية أعراض اشتباه للإصابة بالفيروس.

فيما أعلن عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، عن ضبط 811 مخالفة عدم الالتزام بارتداء الكمامة الواقية، والمخالفات ما بين سيارات ميكروباص أجرة ورحلات، حيث تم تحرير محاضر مخالفة للسائقين وتوقيع الغرامة المالية عليهم، مشيرا إلى أن ذلك تم بالتنسيق مع إدرة مرور القليوبية وشرطة المرافق وإدارة المواقف بالمحافظة.

وفى هذا الإطار تقدم المحافظ بالشكر والتقدير للجهود التى تبذلها مديرية أمن القليوبية برئاسة اللواء جمال الرشيدى مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، لتنفيذ قرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشان.

وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكداً سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.