اليوم السابع
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محافظة أسوان: تفعل قرار ارتداء الكمامة على المواطنين مع ضبط أسعارها

الأحد، 31 مايو 2020 03:00 ص
محافظة أسوان: تفعل قرار ارتداء الكمامة على المواطنين مع ضبط أسعارها خط إنتاج الكمامات فى أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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بدأت أجهزة محافظة أسوان تطبيق قرارات رئاسة مجلس الوزراء بشأن إلزام المواطنين بارتداء الكمامات في البنوك والأسواق والمواصلات العامة والمولات والمحال التجارية والمنشآت الحكومية والخاصة ضمن الخطة الشاملة للدولة لمجابهة تداعيات فيروس كورونا.

كما فرضت المديريات والإدارات الخدمية والمصالح الجماهيرية والوحدات المحلية في محافظة أسوان الكمامات الواقية علي العاملين والمترددين عليها اعتبارا من السبت الموافق 30 مايو 2020م.

وتقوم  الأجهزة المعنية بأسوان بضبط سعر الكمامات بالأسواق من خلال زيادة المعروض منها وتوفيرها بأسعار مناسبة للمواطنين ومواجهة  جشع بعض التجار ، ومنع كافة صور احتكار هذه السلعة التي تعتبر من السلع الأساسية خلال هذه الفترة.

وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تقوم بها محافظة اسوان لمواجهة الفيروس المستجد

كما قامت حملة معاً ضد الكورونا بأسوان بتوزيع الكمامات والقفازات الطبية علي المواطنين والمحلات التجارية المجاورة لمكان ظهور الحالات الإيجابية وسياراتهم الخاصة،  .

ومن جهته أوضح اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأن محافظة أسوان قامت بالتنسيق مع القوات المسلحة و نقابة الصيادلة ورجال الأعمال والمستثمرين الوطنيين لتوفير كمامات بأسعار مخفضة ومجانية مع العمل على إغراق السوق المحلية بكميات إضافية منها لمنع خلق سوق سوداء أو محاولة بعض التجار الجشعين لرفع أسعارها 

 كما أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان تعليماته لكافة المنشآت والدواوين والمصالح الحكومية والوحدات المحلية والهيئات والبنوك والشركات التابعة للقطاعين العام والخاص بضرورة إلزام العاملين والمترددين عليها بارتداء الكمامات الواقية، وذلك إعتبارًا من السبت 30 مايو لحين صدور إشعار آخر حيث سيتم توقيع غرامة 4 أ

آلاف جنيه على كل من يخالف‪ هذا القرار

وذلك فى إطار الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة للتصدي لانتشار جائحة كورونا خلال فترة ما بعد انقضاء إجازة عيد الفطر المبارك تنفيذاً لقرارات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء.

شدد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن القرار شمل أيضاً تطبيق ارتداء الكمامات بجميع الأسواق ، أو المجمعات والسوبر ماركت ، أو المحلات، أو أثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية والسيرفيس سواء العامة أو الخاصة حيث ستقوم الكمائن الثابتة والمتحركة الشرطية ومن إدارة المرور بتحرير المخالفات وخاصة لسائقى سيارات السرفيس في حالة ضبط أى سائق أو راكب لا يرتدى الكمامة.


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