مجلس مدينة المحلة الكبرى يشن حملة لرفع الإشغالات.. صور

الغربية محمد طارق

شنت الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبرى فى محافظة الغربية، اليوم الأحد، حملة مكبرة لمتابعة ورفع الاشغالات، بمشاركة رئيس شرطة المرافق والانقاذ والرقابة والمتابعة بمجلس المدينة وإشغال حى أول وثان المحلة .

وقد اسفرت الحملة عن مصادرة " 4 كراسى ،1 تنده ،2 طرابيز ن 1 انبوبة غاز " بنطاق حى أول المحلة، كما تمكنت الحملة من مصادرة "2 مرجيحه، 5 كراسى ، 2 لوحه اعلانات، وطرابيزة " بنطاق حى ثان المحله الكبرى، حيث شملت الحملة مناطق الطريق الدائرى ومدخل المحله طنطا ومنطقه ابو شاهين وشارع البحر وسوق بسيسه .

ومن جانبه أكد اللواء حاتم زين العابدين، رئيس مركز ومدينة المحلة الكبري، أن الحملات مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات محافظ الغربية، لإزالة جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

وأضاف "زين العابدين"، أنه تم التنبيه على الباعة الجائلين بضرورة الالتزام وعدم التجمع للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى سياق متصل، نفذ حى ثان المحلة بمحافظة الغربية، برئاسة المحاسب محمد صلاح عبد الوهاب، حملات نظافة مكبرة بشوارع المدينة نطاق الحي، بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، بتكثيف اعمال النظافة العامة بالشوارع والميادين ورفع تراكمات القمامة والأتربة.

شارك فى الحملة جهاز النظافة بالحى ومجلس المدينة، وشملت الحملة ميدان الشون وشارع البحر الرئيسى ومدخل المدينة الرئيسي، وتم رفع القمامة وتراكمات الاتربة من الشوارع ورشها بالمياه، وزراعه الجزيرة الوسطى باشجار الزينة، وزراعة احواض الزينة امام الجدارية بجوار شركه النيل للنقل البري.



حملة لرفع الاشغالات



رفع الاشغالات