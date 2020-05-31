اليوم السابع
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متظاهرون يقتلون صاحب متجر لمحاولته منعهم من سرقته بأمريكا.. فيديو

الأحد، 31 مايو 2020 03:31 م
متظاهرون يقتلون صاحب متجر لمحاولته منعهم من سرقته بأمريكا.. فيديو مخربون يضربون مواطن أمريكى
كتب محمد رضا

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تتصاعد موجة الاحتجاجات فى المدن الأمريكية للتنديد بمقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، أثناء اعتقاله من قبل الشرطة فى مدينة مينيابوليس، وفى مشهد غير آدمى هاجم عدد من المخربين فى دالاس بولاية تكساس رجلا فى منطقة فيكتورى بارك، مساء السبت، وضربوه حتى سقط على الأرض، ثم استمروا فى ركله حتى غاب عن الوعى نتيجة تعرضه لإصابات بالغة.

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فى مقطع فيديو مصور انتشر على صفحات المغردين الأمريكيين بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وتداولته صحف محلية أمريكية – منها "freepressjournal" و " star-telegram " - حاول رجل حماية متجره من السرقة والنهب وواجه المخربون لإبعادهم ومنعهم من السرقة، فما كان منهم إلا أن طاردوه وتجمعوا حولوه وضربوه بقسوة حتى سالت دماؤه.

 

تم تصوير المشهد الذى انتشر على وسائل التواصل الاجتماعى فى ظل أعمال الشغب والنهب والفوضى فى مدن بجميع أنحاء أمريكا فى أعقاب وفاة جورج فلويد أثناء احتجازه فى شرطة مينيابوليس، وقد وقع الهجوم على الرجل الذى حاول الدفاع عن متجره، فى المنطقة 2200 من شارع نورث لامار بالقرب من هاوس أوف بلوز، على بعد بضعة مبانٍ جنوب مركز الخطوط الجوية الأمريكية، وقالت الشرطة إن الرجل واجه متظاهرين وهم يستخدمون منجلًا، لحماية حيه من المتظاهرين.

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حصل الفيديو، الذى صورته إيليا شافر من Blaze TV، على ما يقرب من 12 مليون مشاهدة فى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، فيما يظهر مقطع فيديو آخر من زاوية مختلفة الرجل يركض من ثم يعود إلى مجموعة المهاجمين قبل أن يسقط على الأرض ويهاجمه عدة أشخاص.

تظهر مقاطع الفيديو الرجل بلا حراك فى الشارع بعد أن تعرض للهجوم والضرب من قبل مجموعة من 10 إلى 15 رجلاً، بما فى ذلك شخص استخدم لوح التزلج للاعتداء على الرجل، وضرب آخر الرجل بمجسم على شكل صخرة من على بعد أمتار قليلة.

تم نقل الرجل المصاب إلى المستشفى قبل وصول الشرطة ولم يتم الكشف عن حالته، وحتى الساعة 11 من مساء السبت، أشارت شرطة دالاس إلى 74 حالة اعتقال بتهمة التحريض على أعمال شغب، بما فى ذلك 36 حالة فى 1500 شارع يونج، و27 فى شارع ماكينى، و10 فى الطرق السريعة، وواحد فى شارع إلم وشارع إيرفى.

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