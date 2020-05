متظاهرون يقتلون صاحب متجر لمحاولته منعهم من سرقته بأمريكا.. فيديو

تتصاعد موجة الاحتجاجات فى المدن الأمريكية للتنديد بمقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، أثناء اعتقاله من قبل الشرطة فى مدينة مينيابوليس، وفى مشهد غير آدمى هاجم عدد من المخربين فى دالاس بولاية تكساس رجلا فى منطقة فيكتورى بارك، مساء السبت، وضربوه حتى سقط على الأرض، ثم استمروا فى ركله حتى غاب عن الوعى نتيجة تعرضه لإصابات بالغة.

فى مقطع فيديو مصور انتشر على صفحات المغردين الأمريكيين بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وتداولته صحف محلية أمريكية – منها "freepressjournal" و " star-telegram " - حاول رجل حماية متجره من السرقة والنهب وواجه المخربون لإبعادهم ومنعهم من السرقة، فما كان منهم إلا أن طاردوه وتجمعوا حولوه وضربوه بقسوة حتى سالت دماؤه.

BREAKING: man critically injured at Dallas riots It appears he attempted to defend a shop with a large sword Looters ran at him, then he charged rioters They then beat him with a skateboard and stoned him with medium sized rocks I called an Ambulance and it’s on the way pic.twitter.com/kFxl3kjsBC

تم تصوير المشهد الذى انتشر على وسائل التواصل الاجتماعى فى ظل أعمال الشغب والنهب والفوضى فى مدن بجميع أنحاء أمريكا فى أعقاب وفاة جورج فلويد أثناء احتجازه فى شرطة مينيابوليس، وقد وقع الهجوم على الرجل الذى حاول الدفاع عن متجره، فى المنطقة 2200 من شارع نورث لامار بالقرب من هاوس أوف بلوز، على بعد بضعة مبانٍ جنوب مركز الخطوط الجوية الأمريكية، وقالت الشرطة إن الرجل واجه متظاهرين وهم يستخدمون منجلًا، لحماية حيه من المتظاهرين.

حصل الفيديو، الذى صورته إيليا شافر من Blaze TV، على ما يقرب من 12 مليون مشاهدة فى وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، فيما يظهر مقطع فيديو آخر من زاوية مختلفة الرجل يركض من ثم يعود إلى مجموعة المهاجمين قبل أن يسقط على الأرض ويهاجمه عدة أشخاص.

The full story is he assumed they would loot his store and ran aggressively with sword towards someone and hit him and then they beat him. IF YOURE GOING TO USE VIOLENCE THEN EXPECT IT RETURNED pic.twitter.com/44gq2Bf31Y