متظاهرون أمريكيون يرددون كلمات جورج فلويد الأخيرة: "لا أستطيع التنفس"..فيديو

تتصاعد موجة الاحتجاجات فى المدن الأمريكية للتنديد بمقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد،أثناء اعتقاله من قبل الشرطة فى مدينة مينيابوليس، واستمرارًا للتظاهرات التى تسود الشوارع الأمريكية، احتشد عدد كبير من المتظاهرين فى مدينة دنفر بولاية كولورادو، وأعادوا تمثيل مشهد مقتل "فلويد"، وفى مقطع فيديو تداوله مغردون أمريكيون على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ظهر عدد كبير من المتظاهرين فى مدينة دنفر بولاية كولورادو وهم ينامون على بطونهم ويصرخون بعبارة "لا أستطيع التنفس" أو "I CANT BREATHE"، وهى الكلمات الأخيرة التى رددها جورج فلويد قبل وفاته.

Today in denver. Protesters laid on their stomachs with their hands behind their backs for 9 minutes while screaming “I CANT BREATHE”. The Media wouldn't show you this. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/rxJgAb25dI