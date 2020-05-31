متظاهرون أمريكيون يرددون كلمات جورج فلويد الأخيرة: "لا أستطيع التنفس"..فيديو

كتب محمد رضا

تتصاعد موجة الاحتجاجات فى المدن الأمريكية للتنديد بمقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد،أثناء اعتقاله من قبل الشرطة فى مدينة مينيابوليس، واستمرارًا للتظاهرات التى تسود الشوارع الأمريكية، احتشد عدد كبير من المتظاهرين فى مدينة دنفر بولاية كولورادو، وأعادوا تمثيل مشهد مقتل "فلويد"، وفى مقطع فيديو تداوله مغردون أمريكيون على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، ظهر عدد كبير من المتظاهرين فى مدينة دنفر بولاية كولورادو وهم ينامون على بطونهم ويصرخون بعبارة "لا أستطيع التنفس" أو "I CANT BREATHE"، وهى الكلمات الأخيرة التى رددها جورج فلويد قبل وفاته.

Today in denver. Protesters laid on their stomachs with their hands behind their backs for 9 minutes while screaming “I CANT BREATHE”. The Media wouldn't show you this. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/rxJgAb25dI — Anonymous (@AnonymousOfcl) May 31, 2020

ونشر أحد المغردين مقطع الفيديو، وكتب فى تعليقه عليه، "اليوم فى مدينة دنفر، نام المتظاهرون على بطونهم وأيديهم وراء ظهورهم لمدة 9 دقائق بينما كانوا يصرخون (I CANT BREATHE)".

يشار إلى أن شوارع الولايات المتحدة الامريكية، تشهد استمرار لمظاهرات ومسيرات احتجاجية واسعة على خلفية مقتل الشاب صاحب الأصول الافريقية جورج فلويد على يد أحد ضباط ورجال الشرطة فى مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا الأمريكية.

وعلى مدار الساعات الأخيرة الماضية، شهدت الشوارع الأمريكية عمليات فوضى وذعر كثيرة وانتقلت الاحتجاجات إلى شواع لوس أنجلوس ونيويورك فى ظل تكثيف أمنى كبير من رجال الشرطة الأمريكية لفرض السيطرة من جديد.

وسرعان ما انتقلت الاحتجاجات السلمية لحالة من تبادل القنابل السائلة للدموع والخرطوش من قوات الشرطة ضد المتظاهرين الذين قرروا تكسير نوافذ المتاجر الشهيرة لسرقتها وتحطيم محتوياتها وابرام النيران فى الكثير من السيارات المتواجدة فى الشوارع.

وتأتي تلك التظاهرات التي اندلعت في الكثير من الولايات بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدام القوة العسكرية المفرطة ضد المحتجين والمتظاهرين، داعياً قوات الشرطة أن تكون أكثر صرامة مع المحتجين وهو ما ظهر في الكثير من الفيديوهات المتداولة عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة والتي ظهر فيها اعتداء صريح من الشرطة على المحتجين.