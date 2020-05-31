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متحدث الوزراء: حسم أسعار المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا خلال أيام

الأحد، 31 مايو 2020 09:22 م
متحدث الوزراء: حسم أسعار المستشفيات الخاصة فى علاج كورونا خلال أيام نادر سعد
كتب محسن البديوى

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أكد المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء، أن أسعار المستشفيات الخاصة في شأن فيروس كورونا المستجد وصلت لرئيس الوزراء وهو يتابع الأمر، وكان حازمًا اليوم في اجتماع اللجنة المشكلة لبحث أزمة كورونا، ووجه الوزراء المعنيين بتشكيل لجنة لوضع وتحديد سقف الحد الأقصى للمبلغ التي تقوم المستشفيات الخاصة بتحصيله من المرضى بخصوص كورونا.

وأضاف نادر سعد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد علي عبر شاشة قناة "الحداث اليوم": "سيجتمع الوزراء المعنيون ويحددون هذا السقف بناء على المعطيات المتاحة لأسعار الخدمات الطبية المقدمة وسيكون الحد الأقصى تلتزم به كل المستشفيات الخاصة الراغبة في علاج كورونا".

وأوضح، أن السعر سيكون معلنا ليكون المواطن على علم من البداية، والأسعار ستختلف ما بين الغرفة العادية أو العناية المركزة أو على جهاز تنفس صناعي، وهذا سيعلن خلال أيام قليلة، وربما أقل من أسبوع.


نادر سعد

متحدث الوزراء

الحكومه

التلفزيون

التوك شو

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