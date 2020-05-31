مايك بومبيو يطالب بالإفراج عن الأمريكى المحتجز فى روسيا بتهمة التجسس

ريهام عبد الله

طالب مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، بالإفراج عن بول ويلان، المحتجز فى روسيا بتهمة التجسس، قائلا :" من غير المقبول أن يُحرم بول ويلان من العلاج الطبي اللازم حتى تصبح حالته مزرية".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"من غير المقبول أن يُحرم بول ويلان من العلاج الطبي اللازم حتى تصبح حالته مزرية، نطالب بالإفراج عن بول".



بومبيو

وفى سياق متصل ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الادعاء الروسي طلب من محكمة، الحكم بسجن جندي المشاة البحرية الأمريكية السابق بول ويلان 18 عاما عن الاتهامات الموجهة إليه بالتجسس.