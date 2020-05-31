اليوم السابع
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مايك بومبيو يطالب بالإفراج عن الأمريكى المحتجز فى روسيا بتهمة التجسس

الأحد، 31 مايو 2020 12:26 م
مايك بومبيو يطالب بالإفراج عن الأمريكى المحتجز فى روسيا بتهمة التجسس مايك بومبيو
ريهام عبد الله

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طالب مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، بالإفراج عن بول ويلان، المحتجز فى روسيا بتهمة التجسس،  قائلا :" من غير المقبول أن يُحرم بول ويلان من العلاج الطبي اللازم حتى تصبح حالته مزرية".

وقال بومبيو فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"من غير المقبول أن يُحرم بول ويلان من العلاج الطبي اللازم حتى تصبح حالته مزرية، نطالب بالإفراج عن بول".

بومبيو
بومبيو

 

وفى سياق متصل ذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن الادعاء الروسي طلب من محكمة، الحكم بسجن جندي المشاة البحرية الأمريكية السابق بول ويلان 18 عاما عن الاتهامات الموجهة إليه بالتجسس.

وستعلن المحكمة قرارها في 15 يونيو.

وألقي القبض على ويلان الذي يحمل بجانب جنسيته الأمريكية جوازات سفر بريطانية وكندية وأيرلندية في ديسمبر  2018 واتهم بالتجسس. وتقول موسكو إنها قبضت عليه متلبسا لكنه ينفي الاتهامات الموجهة إليه ويقول إنه تم الإيقاع به.

 


بومبيو

مايك بومبيو

بول ويلان

روسيا

وزير الخارجية الامريكى

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