بوتراجايا (أ ش أ)

أعلنت وزارة الصحة الماليزية تسجيل 30 إصابة جديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح إجمالي عدد الإصابات 7762 حالة بالإضافة إلى عدم تسجيل حالات وفاة لمدة ثمانية أيام متتالية، ليبقى عدد الوفيات 115 حالة، مشيرة إلى أن الحالات المتعافية بلغ 95 حالة ليصبح الإجمالي 6330 حالة، وأوضح المدير العام للصحة الماليزية الدكتور نورهشام عبدالله - في مؤتمر صحفي بخصوص مستجدات (كوفيد-19)، والذي نقلته وكالة الأنباء الوطنية الماليزية "برناما" - أن 3 حالات من الإصابات الجديدة كانت واردة، مشيرا إلى أن 17 شخصاً من 27 إصابة محلية هم من الأجانب والباقى من الماليزيين.

وأعرب المدير العام للصحة الماليزية عن تفاؤله بقدرة ماليزيا على كسر سلسلة انتشار فيروس كورونا في وقت قريب، وذلك للقدرة العالية على الكشف عن تفشي الفيروس و تطبيق برامج الصحة القوية. وأضاف أن قدرة الكشف عن فيروس (كوفيد-19) في ماليزيا حاليًا قد بلغت حوالى 30 ألف اختبار لتفاعل البلمرة التسلسلي يومياً، بالاضافة إلى امتلاكها 200 ألف طقم اختبار سريع ولم تستخدم حتى الآن سوى 5000 وحدة".

وكان إسماعيل صبرى بن يعقوب، الوزير الأقدم للشؤون الأمنية فى ماليزيا، قال إن بلاده ستستمر فى منع رعاياها من السفر إلى الخارج فى الوقت الحالي، خاصة إلى البلدان المعرضة لمخاطر انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأضاف بن يعقوب، فى تصريحات نقلتها وكالة أنباء برناما الماليزية، أمس السبت، خلال المؤتمر الصحفى اليومى - بشأن قرار تقييد التحركات المشروط بماليزيا، إن القرار ينطبق أيضاً على الطلاب الذين يرغبون فى مواصلة دراستهم فى إندونيسيا لأنها من بين البلدان الأكثر عرضة للفيروس .

وأوضح بن يعقوب: "أنه لا يُسمح للماليزيين، بمن فيهم الطلاب، بالسفر إلى الخارج فى الوقت الحالي، وكذلك لا تقبل بعض البلدان دخول الوافدين من دول أخرى إلى بلادهم".