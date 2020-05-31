وأعرب المدير العام للصحة الماليزية عن تفاؤله بقدرة ماليزيا على كسر سلسلة انتشار فيروس كورونا في وقت قريب، وذلك للقدرة العالية على الكشف عن تفشي الفيروس و تطبيق برامج الصحة القوية.

وأضاف أن قدرة الكشف عن فيروس (كوفيد-19) في ماليزيا حاليًا قد بلغت حوالى 30 ألف اختبار لتفاعل البلمرة التسلسلي يومياً، بالاضافة إلى امتلاكها 200 ألف طقم اختبار سريع ولم تستخدم حتى الآن سوى 5000 وحدة".