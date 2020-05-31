لحظة انضمام بات مان لمظاهرات جورج فلويد فى أمريكا.. فيديو

إعداد: بلال رمضان

حدث لم يكن يتوقعه المتظاهرون فى شوارع أمريكا خلال احتجاجهم على مقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، أثناء اعتقاله من قبل الشرطة فى مدينة مينيابوليس، تمثل فى ظهور شخصية بات مان الخيالية، تلك الشخصية السينمائية التى ترمز إلى تحقيق العدل وحفظ الأمن.

خلال استمرار موجة الاحتجاجات الغاضبة فى شوارع الولايات المتحدة الأمريكية، ظهر شخص ارتدى ملابس شخصية بات، فى هذا الفيديو نستعرض كيف استقبل المتظاهرون هذا الشخص، خلال المظاهرات التى تشهد موجة فوضى فى عدة مناطق متفرقة بأمريكا.