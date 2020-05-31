اليوم السابع
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لجنة لمتابعة التزام المنشآت والفنادق فى مطروح بالإجراءات الوقائية.. صور

الأحد، 31 مايو 2020 11:16 م
لجنة لمتابعة التزام المنشآت والفنادق فى مطروح بالإجراءات الوقائية.. صور لجنة لمتابعة التزام المنشآت والفنادق فى مطروح بالإجراءات الوقائية
مطروح حسن مشالى

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تابعت لجنة متابعة التزام المنشآت والفنادق السياحية الحاصلة على موافقة تشغيل بنسبة 25% من إجمالى طاقتها الفندقية وعددها 8 فنادق أعمالها اليوم للوقوف على مدى الالتزام لإجراء التجديد للترخيص بالتشغيل الجزئى وفقا لمدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التى وضعتها الدولة وتتخذها محافظة مطروح للوقاية من فيروس كورونا، حفاظا على صحة المواطنين خاصة رواد تلك المنشآت والعاملين بها .

 

وتضم اللجنة عددا من الجهات المعنية بمراجعة تطبيق تلك الاجراءات منها مكتب وزارة السياحة بمطروح ومديرية الصحة وإدارة السياحة بالمحافظة وممثلى غرفة المنشاءات الفندقية .

 

وكان حرص وكيل وزارة الصحة في مطروح، على القيام بتوزيع الأدوية على المخالطين لحالات كورونا، وذلك فى أقصى نقطة على الحدود الليبية بقرية بهي الدين التابعة لواحة سيوة، ونشرت وزارة الصحة عبر تويتر صورا لتوزيع حقائب بها مستلزمات وقائية وأدوية فى قرية بهى الدين التابعة لواحة سيوة.

لجنة لمتابعة التزام المنشآت والفنادق فى مطروح بالإجراءات الوقائية (1)
لجنة لمتابعة التزام المنشآت والفنادق فى مطروح بالإجراءات الوقائية 
 
لجنة لمتابعة التزام المنشآت والفنادق فى مطروح بالإجراءات الوقائية (2)
لجنة لمتابعة التزام المنشآت والفنادق فى مطروح بالإجراءات الوقائية 

 

لجنة لمتابعة التزام المنشآت والفنادق فى مطروح بالإجراءات الوقائية (3)
لجنة لمتابعة التزام المنشآت والفنادق فى مطروح بالإجراءات الوقائية 

 

لجنة لمتابعة التزام المنشآت والفنادق فى مطروح بالإجراءات الوقائية (4)
لجنة لمتابعة التزام المنشآت والفنادق فى مطروح بالإجراءات الوقائية 

 

لجنة لمتابعة التزام المنشآت والفنادق فى مطروح بالإجراءات الوقائية (5)
لجنة لمتابعة التزام المنشآت والفنادق فى مطروح بالإجراءات الوقائية

 

لجنة لمتابعة التزام المنشآت والفنادق فى مطروح بالإجراءات الوقائية (6)
لجنة لمتابعة التزام المنشآت والفنادق فى مطروح بالإجراءات الوقائية

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