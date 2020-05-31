لبيريل والكورندم والجارنت فرص استثمارية تعدينية بحفافيت فى الصحراء الشرقية

كتبت – مروة الغول

تستهدف وزارة البترول والثروة المعدنية، استراتيجية لتهيئة مناخ جاذب ومشجع للاستثمارات الأجنبية فى مجالات البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية، والتى تتميز بها مصر، وذلك من أجل الاستفادة منها والعمل على تعظيم القيمة المضافة لها، ووفقا لتقرير فرص الاستثمار التعدينى، والذى يتضمن مشروع استخراج واستغلال المعادن الثقيلة بمنطقة حفافيت جنوب الصحراء الشرقية، فإن الفرصة متاحة للمستثمر فى هذا المشروع بمشاركة الهيئة العامة للثروة المعدنية فى إنشاء وتجهيز وفصل المعادن الثقيلة تمهيدا للتصنيع الجزئى أو الكلى على أن تشارك هيئة الثروة المعدنية بالمادة الخام والإشراف الفني للمشروع ويساهم المستثمر بالتمويل.

أما فيما يتعلق بتغذية المشروع من المادة الخام، أوضح تقرير فرص الاستثمار التعدينى بوجود احتياطى الجيولوجى من المعادن الثقيلة والمتضمنة "البيريل، الكورندم، الجارنت، السفين، الاباتيت، الزركون، المجنيتيت، الروتيل والمنتجات المتوقعة كميات من تلك الأنواع من المعادن.

وأشار تقرير فرص الاستثمار التعدينى، إلى أن عمر المشروع والتكلفة الاستثمارية المبدئية تحدد من خلال دراسة الجدوى للمشروع، لافتا أن موقع المشروع بمحافظة البحر الأحمر جنوب طريق ادفو مرسى علم ثم طريق الشيخ الشاذلي.





وأوضح تقرير فرص الاستثمار التعدينى، أن مساحة المنجم لمشروع استغلال واستخراج المعادن الثقيلة بمنطقة حفافيت جنوب الصحراء الشرقية يبلغ 5 كم مربع، لافتا إلى أن سعر الأرض كحق انتفاع، والإيجار السنوى لها 50 ألف جنيه، كما أن نوع التعاقد على أرض المشروع ترخيص استغلال بنظام المشاركة.

وذكر تقرير الاستثمار التعدينى، أن أسلوب الإسناد لهذا المشروع، هو إنشاء شركة مشتركة ما بين الهيئة العامة للثروة المعدنية والمستثمر لإدارة المشروع ونسبة الجاهزية للبدء في المشروع 100%، أما فيما يتعلق بالموافقات والتراخيص الصادرة للمشروع فهي من الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية وزارة البترول وتتضمن الشروط الفنية والمالية والقانونية مراعاة الشروط والضوابط الفنية فيعمليات استخراج واستغلال وفصل وتجهيز المعادن الثقيلة، وتوفير التكاليف الاستثمارية للمشروع القانونية وإنشاء شركة مشتركة ذات شخصية اعتبارية بين الهيئة والمستثمر، طبقا للقوانين واللوائح والقواعد المنظمة في هذا الشأن.

وتابع التقرير، أن دراسة الجدوى تتم من خلال تحديد التكاليف الاستثمارية للمشروع بالإضافة إلى تكاليف التشغيل والإنتاج والعائدات المادية، موضحا أن العائد من المشروع صافى الربح تحدد من خلال دراسة الجدوى للمشروع.