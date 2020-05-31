"لا أستطيع التنفس"..حوائط برلين تتزين بجرافيتى جورج فلويد احتجاجاً على مقتله

ذكى مكاوى

يبدو أن حمى الاحتجاجات والتظاهرات على موت جورج فلويد مؤخراً لن تقف عند الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وصلت حمى تلك الاحتجاجات إلى ألمانيا أيضاً، وذلك كرد فعل على الطريقة البشعة الذى قتل بها المواطن الأمريكي في الشوارع علي يد ضابط قام بخنقه من خلال وضع قدمه على رقبته حتي لفظ أنفاسه الأخيرة.



جدارية جورج فلويد

ففي المانيا وتحديداً العاصمة برلين تم رسم جدارية علي طريقة الجرافيتي بشكل كبير ظهر فيها وجه جورج بالإضافة إلي كتابة عبارة تجسد جملته الأخيرة الذى قالها قبل وفاته والممثلة في : لا استطيع التنفس"، وهي الجدارية التي حرص العديد من المواطنين الألمان من التقاط الصور بجانبها بالإضافة إلي تواجد عدد كبير من المواطنين الألمان في احتجاجات عبروا فيها عن استيائهم من الطريقة البشعة الذى قتل بها.



جورج

وكان تجمع متظاهرون ألمان أمام السفارة الأمريكية في العاصمة برلين، احتجاجا على مقتل الشاب صاحب الأصول الافريقية جورج فلويد، على يد أحد ضباط ورجال الشرطة في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا الأمريكية، بطريقة عنصرية، وعرضت شبكة CNN صور لجانب من التظاهرة للمواطنين في برلين التي امتدت من امريكا إلى المانيا، ورفع المحتجون صورا ولافتات عليها شعارات مثل حياة السود مهمة وتنديد بعنصرية الشرطة الأمريكية.