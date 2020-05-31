اليوم السابع
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كورونا × صور.. الأقصى يفتح أبوابه وصلاة خاصة فى الفاتيكان

الأحد، 31 مايو 2020 11:00 م
كورونا × صور.. الأقصى يفتح أبوابه وصلاة خاصة فى الفاتيكان المسجد الأقصى يفتح أبوابه أمام المصلين
وكالات

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ليس لسكان العالم حديثا غير الحديث عن تفشى فيروس كورونا في أغلب دول العالم، لذا فإن ما تعيشه البشرية خلال الفترة الحالية لن يمر مرور الكرام، فهناك من يحرص على تسجيل هذه الفترة بمختلف الطرق ، التي تاتى في مقدمتها الصور الفوتوغرافية التي ترصد كثيرا من الأحداث وتسجلها.

الصلاة فى الأقصى

فتح المسجد الأقصى أمام المصلين
فتح المسجد الأقصى أمام المصلين

عاود المسجد الأقصى فتح أبوابه أمام المصلين والزوار اليوم الأحد بعد إغلاقه لمدة شهرين ونصف الشهر بسبب فيروس كورونا، لكن السلطات فرضت بعض الإجراءات الاحترازية في ظل تحذير مسؤولي الصحة من ارتفاع الإصابات بالفيروس.  

عودة حركة الطيران فى السعودية

السعودية تعيد فتح رحلات طيران داخلية
السعودية تعيد فتح رحلات طيران داخلية

بدأ مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالمملكة العربية السعودية اليوم، التشغيل التدريجي للرحلات الداخلية إلى مطارات المملكة، وفق الضوابط والتدابير الاحترازية التي حدّدتها الهيئة العامة للطيران المدني، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية والأهلية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ، وتابع المدير العام لمطار الملك عبد العزيز الدولي عصام نور، على الإجراءات الاحترازية التي تم تطبيقها على المسافرين لضمان سلامتهم وحمايتهم من فيروس كورونا، حيث تم تصعيد ركاب الخطوط السعودية وطيران ناس وطيران أديل، وذلك بحضور عدد من قيادات القطاعات الحكومية والتشغيلية في المطار .

صلاة خاصة فى الفاتيكان

صلاة ريجينا كويلى لأول مرة منذ ثلاثة أشهر فى الفاتيكان
صلاة ريجينا كويلى لأول مرة منذ ثلاثة أشهر فى الفاتيكان

ترأس البابا فرنسيس بابا الفاتيكان ، صلاة خاصة، طلب خلالها مساعدة مريم العذراء، في محاربة فيروس كوفيد-19، و جرى تنظيم الصلاة، بمبادرة المجلس البابوي للترويج للإنجيلية، وجرت في مغارة لورد بحدائق الفاتيكان، عند نصب السيدة العذراء، حيث وصل البابا فرنسيس إلى المغارة، برفقة مجموعة صغيرة من المؤمنين الذين أدوا الصلاة معه هناك.

احتجاج فى لندن لمقتل جورج فلويد

احتجاجا على وفاة جورج فلويد فى لندن
احتجاجا على وفاة جورج فلويد فى لندن

احتج مئات الأشخاص مرتدين الكمامات فى لندن وبرلين، اليوم الأحد، تضامنا مع المتظاهرين فى الولايات المتحدة، على مقتل رجل أسود ظهر فى تسجيل مصور، وهو يحاول التنفس بصعوبة بينما يضغط شرطى أبيض بركبته على عنقه فى مينابوليس، وجثا المحتجون على ركبهم فى ميدان الطرف الأغر بوسط لندن مرددين "لا عدالة .. لا سلام" ثم مروا بجوار مقر البرلمان حتى وصلوا إلى السفارة الأمريكية.

أمريكا تشتغل

تجمع المتظاهرون بالقرب من الدائرة الخامسة لشرطة مينيابوليس
تجمع المتظاهرون بالقرب من الدائرة الخامسة لشرطة مينيابوليس

شهدت الولايات المتحدة الأمريكية ليلة جديدة من المظاهرات الشعبية التى رافقتها أعمال شغب ومواجهات عنيفة بين قوات الأمن مع المحتجين، رغم فرض حظر التجوال الليلى فى أكبر مدن البلاد، حيث تتصاعد موجة الاحتجاجات فى المدن الأمريكية للتنديد بمقتل المواطن الأمريكى من أصل أفريقى جورج فلويد، أثناء اعتقاله من قبل الشرطة فى مدينة مينيابوليس، وحرص المحتجين على إرتداء الكمامات خوفا من تفشى كورونا.

 

 


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