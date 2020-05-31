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كندا تسجل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يصل لـ 7092

الأحد، 31 مايو 2020 06:40 م
كندا تسجل 96 وفاة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى يصل لـ 7092 فيروس كورونا
كتب محمد عبد العظيم

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سجلت كندا، اليوم الأحد، ارتفاعا جديدا للوفيات اليومية بفيروس كورونا، حيث تم رصد 96 حالة مقابل 78 فى إحصائية أمس السبت، وأفادت وكالة الصحة العامة الكندية، فى إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة المتوفين بسبب فيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 96 حالة من 6996 إلى 7092.

وشهد مؤشر زيادة الوفيات بالفيروس فى كندا على أساس يومى بالتالى ارتفاعا جديدا مقارنة مع إحصائيات الأيام الماضية، حيث سجلت فى البلاد حسب البيانات المنشورة يوم 28 مايو 128 حالة، وفى 29 مايو 119، وفى 30 مايو 78.

كما ذكرت وكالة الصحة أن العدد العام للإصابات المسجلة بفيروس كورونا ارتفع خلال اليوم الماضى بواقع 775 حالة، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 90516 بعد أن كانت على مستوى 89741 حالة.

ويشهد مؤشر ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا فى كندا انخفاضا نسبيا مقارنة مع الأيام الأخيرة، حيث سجلت فى البلاد حسب الإحصائية المنشورة يوم 28 مايو 963 حالة، وفى 29 مايو 954، وفي 30 مايو 885.

وسبق أن بدأت الأقاليم الكندية برفع القيود التى فرضتها بسبب تفشى الفيروس مع التوجه لاستئناف مزيد من الأنشطة الاقتصادية، بينما يدفع الطقس الدافئ أعدادا أكبر من السكان إلى الخروج من منازلهم، وذلك وفق "روسيا اليوم". 


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