كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوى

كتب عبد الرحمن سيد

أصيب شخص إثر حادث تصادم سيارة ملاكى ونقل أعلى طريق الفيوم الصحراوى، مما أدى ظهور كثافات مرورية للمتجه من أكتوبر الى الجيزة و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة لطريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.