اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 10:23 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوى

الأحد، 31 مايو 2020 09:22 ص
كثافات مرورية بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى طريق الفيوم الصحراوى حادث مرورى - ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أصيب شخص إثر حادث تصادم سيارة ملاكى ونقل أعلى طريق الفيوم الصحراوى، مما أدى ظهور كثافات مرورية للمتجه من أكتوبر الى الجيزة  و أنتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، فيما تم نقل المصاب الى المستشفى.
 
تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة لنجدة الجيزة ، بلاغا من الخدمات المعينة لطريق الفيوم الصحراوى بوقوع حادث مرورى و على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات. 
 
 
وعززت، اليوم الأحد  ، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصودنها، خلال ثانى ايام العيد. 
 
وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.
 
كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.
 
كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.
 
وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.
 

حادث مرورى بالجيزة

حادث أعلى الطريق

زحام مرورى

زحام مرورى بطريق الفيوم

اخبار الحوادث

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

9 مميزات تجعلك تستخدم عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

9 مميزات تجعلك تستخدم عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

7 مليارات جنيه حصيلة مُتوقعة من الضرائب العقارية بالعام المالى الجديد

7 مليارات جنيه حصيلة مُتوقعة من الضرائب العقارية بالعام المالى الجديد

كيف دعمت الحكومة قطاع الصناعة خلال جائحة كوورنا؟

كيف دعمت الحكومة قطاع الصناعة خلال جائحة كوورنا؟

بالأرقام.. كورونا أسوأ أزمة مرت على قطاع السياحة خلال 20 عاما

بالأرقام.. كورونا أسوأ أزمة مرت على قطاع السياحة خلال 20 عاما

الصحة العالمية: الذباب المنزلى لا يتسبب فى نقل عدوى كورونا

الصحة العالمية: الذباب المنزلى لا يتسبب فى نقل عدوى كورونا

انتهاء اليوم الـ67 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ67 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

شروط الالتحاق وتسجيل الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر للطلبة الوافدين

شروط الالتحاق وتسجيل الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر للطلبة الوافدين

مطالب برلمانية بتغليظ عقوبة احتكار أدوات التعقيم وتصنيع كمامات رديئة

مطالب برلمانية بتغليظ عقوبة احتكار أدوات التعقيم وتصنيع كمامات رديئة

اعرف إرشادات الطب الوقائى للشخص الخاضع للعزل المنزلى للعلاج من كورونا

اعرف إرشادات الطب الوقائى للشخص الخاضع للعزل المنزلى للعلاج من كورونا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة