قيادات شباب الأقصر يجتمعون فى حديقة المديرية تطبيقاً للإجراءات الإحترازية

الأقصر – أحمد مرعى

عقد حفنى بركات حفنى مدير عام مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، إجتماع موسع مع مديري الإدارات المركزية والفرعية، وذلك لبحث ووضع الآليات لفتح مراكز الشباب والأندية الرياضية، وذلك طبقاً لتوجيهات وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى خلال الفترة المقبلة.

وتم عقد الإجتماع لأول مرة فى حديقة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، وذلك لمراعاة التباعد الإجتماعى خلال الإجتماع، حيث تم خلال اللقاء مراعاة الإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار العدوى بفيروس كورونا لمستجد "كوفيد 19" بين قيادات المديرية، كما تم بحث كافة تفاصيل تنفيذ قرار الوزارة خلال الفترة المقبلة.

وأوضح حفنى بركات حفنى مدير عام المديرية، أنه فى ظل تلك الظروف الراهنة وغلق مراكز الشباب مع تطبيق قرار حظر التجوال لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك بناءاً علي توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وتحت إشراف صلاح رشوان وكيل المديرية للشئون الرياضية، تم إستكمال تدريب المشاركين بالمشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى للشباب من داخل منازلهم فى ظل حظر التجوال وبمتابعة أون لاين مع مدربيهم.

وأوضح حفنى بركات حفنى، أنه تقرر أن يتم استكمال تدريبات الشباب من المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى تايكوندو والمشروع القومى الواعدين في لعبة المصارعة، من المنزل عن طريق التواصل أون لاين بالمدربين مع اللاعبيين المشاركين بالمشروع، وذلك حتى لا يتأثر اللاعبون بفترة فرض الإجراءات الاحترازية وتقل لياقته البدنية خلال تلك الفترة، مضيفاً أنه بناءاً قامت فرق الجوالة بمركز شباب الحسينات التابع لإدارة شباب الطود، وفرق الجوالة بمركز شباب السلام التابع لإدارة شباب إسنا بتعقيم الأماكن التي يرتادها الجمهور بالمحافظة، وذلك ضمن خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي وضعتها الدولة لحماية وتعقيم المنشآت ضد فيروس كرونا المستج، وتحت إشراف كل من جيهان عبداللطيف مدير إدارة خدمات الشباب، وحجاج عبد اللطيف مدير إدارة شباب الطود.



إجتماع بحديقة المديرية تطبيقاً للإجراءات الإحترازية لمنع إنتشار العدوى



جانب من اجتماع قيادات مديرية شباب ورياضة الأقصر



قيادات شباب ورياضة الأقصر فى إجتماع بحديقة المديرية



لقاء لبحث ووضع الآليات لفتح مراكز الشباب والأندية الرياضية