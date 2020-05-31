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قوات الاحتلال الإسرائيلى تقمع تظاهرة منددة بقتل الشاب إياد الحلاق فى القدس

الأحد، 31 مايو 2020 06:26 م
قوات الاحتلال الإسرائيلى تقمع تظاهرة منددة بقتل الشاب إياد الحلاق فى القدس أرشيفية
أ.ش.أ

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قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، تظاهرة نظمها شبان مقدسيون منددة بقيام شرطة الاحتلال بقتل المواطن إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة، قرب باب الأسباط صباح أمس السبت.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الأحد - أن التظاهرة التي شارك بها العشرات من الشبان في "باب العامود"، شهدت اعتداء من قبل جنود وشرطة الاحتلال على المشاركين، واجبارهم بالقوة على اخلاء المنطقة.

وطالب المشاركون بالإفراج عن جثمان الشهيد المعاق إياد الحلاق، الذي قتل برصاص أحد جنود الاحتلال صباح يوم أمس قرب باب الاسباط أثناء توجهه إلى مدرسة صناعية كان يدرس فيها في البلدة القديمة من القدس.


اسرائيل

فلسطين

قوات الاحتلال

اياد الحلاق

باب العمود

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