نيقوسيا (أ ش أ)

أعلنت دائرة الآثار القبرصية ، أنه تقرر إعادة فتح جميع المتاحف والمواقع والمعالم الأثرية فى البلاد ، والتي تم إغلاقها أمام الجمهور بسبب جائحة كورونا اعتباراً من غد الاثنين، الموافق الأول من يونيو .

وذكرت دائرة الآثار - في بيان صحفي أوردته وكالة الأنباء القبرصية اليوم الأحد، أنه تم إبلاغ المواطنين بأن المواقع الأثرية ستعمل في ظل وجود جميع تدابير السلامة اللازمة حسب توجيهات وزارة الصحة. وأضاف - البيان - أنه سيتم توفير المواد المعقمة عند مدخل كل متحف أو موقع أثري، كما سيتم وضع لافتات بجميع مكاتب بيع التذاكر والمحال التي تنصح بالمسافة التي يجب على الزوار الاحتفاظ بها، والقيام بأعمال الكشف والمراقبة للتأكد من تطبيق تدابير السلامة.

يذكر أن، أغلب دول العالم كانت قد فرضت حظرا على حركة الطيران منذ مارس الماضى فى إطار محاولات وقف انتشار فيروس كورونا المستجد وهو ما يهدد شركات الطيران فى العالم بخسائر تصل إلى 314 مليار دولار من مبيعات التذاكر خلال العام الحالي.

و كان الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسياديس، فد أشاد فى وقت سابق، بمساهمة المواطنين والعلماء والعاملين فى المجال الصحي، وذلك بمناسبة عدم تسجيل أى حالة إصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة الأنباء القبرصية، أنه بعد أن أعلنت وزارة الصحة، أنه لم يتم تسجيل أى إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد إجراء 2414 فحصاً، كتب الرئيس أناستاسياديس فى موقعه على (تويتر) "إن الضمير الذى أظهره المواطنون ودأب العلماء والأطباء والطاقم الصحى العامل فى الخطوط الأمامية فى مواجهة فيروس كورونا، أدى إلى عدم تسجيل أى حالة إصابة بالفيروس اليوم، أشكركم على أن نواصل هذا الطريق من أجل العودة إلى حياتنا الطبيعية بثبات".