فيديو وصور.. أجواء روحانية فى أول صلاة جماعة بالمسجد النبوى بعد "كورونا"

محمد الحناوى

فى أول صلاة جماعة بعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا، أدت جموع المصلين بالمسجد النبوى وجميع مساجد المملكة العربية السعودية صلاة فجر اليوم الأحد.

وشهد المسجد النبوى حضور كثيف من المصلين وأجواء روحانية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المفروضة من ارتداء الكمامات ومراعات التباعد، حيث تم فحص درجات حرارة جميع المصلين قبل الدخول مع مراعات المسافات المحددة أثناء الصلاة.