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فيديو وصور.. أجواء روحانية فى أول صلاة جماعة بالمسجد النبوى بعد "كورونا"

الأحد، 31 مايو 2020 06:05 ص
فيديو وصور.. أجواء روحانية فى أول صلاة جماعة بالمسجد النبوى بعد "كورونا" المسجد النبوى
محمد الحناوى

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 فى أول صلاة جماعة بعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا، أدت جموع المصلين بالمسجد النبوى وجميع مساجد المملكة العربية السعودية صلاة فجر اليوم الأحد.

 

 

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فيديو | التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من #كورونا خلال أدائهم #صلاة_الفجر في #المسجد_النبوي#الإخبارية #نعود_بحذر pic.twitter.com/PvFSOuDixK

— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2020

 

 

 

#فيديو⁩ || 🎥
استقبال المصلين لأداء صلاة الفجر في ⁧#المسجد_النبوي⁩ الشريف بـ ⁧#المدينة_المنورة⁩. pic.twitter.com/gIMcYcgjzq

— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) May 31, 2020

 

 

 

#فيديو ||

من رحاب #المسجد_النبوي الشريف لأداء صلاة الفجر. pic.twitter.com/1uHumipFAv

— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) May 31, 2020

 

 

 

فيديو | مراسل #الإخبارية سعود النفيعي من أحد مساجد #الرياض أثناء تأدية #صلاة_الفجر وفق الإجراءات الاحترازية pic.twitter.com/KGIV2FgVWh

— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 31, 2020
 
 
 

وشهد المسجد النبوى حضور كثيف من المصلين وأجواء روحانية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المفروضة من ارتداء الكمامات ومراعات التباعد، حيث تم فحص درجات حرارة جميع المصلين قبل الدخول مع مراعات المسافات المحددة أثناء الصلاة.  

 


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