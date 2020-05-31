فيديو وصور.. أجواء روحانية فى أول صلاة جماعة بالمسجد النبوى بعد "كورونا"

فى أول صلاة جماعة بعد الإغلاق بسبب فيروس كورونا، أدت جموع المصلين بالمسجد النبوى وجميع مساجد المملكة العربية السعودية صلاة فجر اليوم الأحد.
فيديو | التزام المصلين بالإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من #كورونا خلال أدائهم #صلاة_الفجر في #المسجد_النبوي#الإخبارية #نعود_بحذر pic.twitter.com/PvFSOuDixK— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2020
#فيديو || 🎥— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) May 31, 2020
استقبال المصلين لأداء صلاة الفجر في #المسجد_النبوي الشريف بـ #المدينة_المنورة. pic.twitter.com/gIMcYcgjzq
#فيديو ||— إمارة منطقة المدينة المنورة (@imarat_almadina) May 31, 2020
من رحاب #المسجد_النبوي الشريف لأداء صلاة الفجر. pic.twitter.com/1uHumipFAv
فيديو | مراسل #الإخبارية سعود النفيعي من أحد مساجد #الرياض أثناء تأدية #صلاة_الفجر وفق الإجراءات الاحترازية pic.twitter.com/KGIV2FgVWh— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 31, 2020
فيديو | فتح أبواب #المسجد_النبوي بشكل تدريجي أمام المصلين لأداء #صلاة_الفجر #الإخبارية pic.twitter.com/KtF73tY97K— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 31, 2020
وشهد المسجد النبوى حضور كثيف من المصلين وأجواء روحانية مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المفروضة من ارتداء الكمامات ومراعات التباعد، حيث تم فحص درجات حرارة جميع المصلين قبل الدخول مع مراعات المسافات المحددة أثناء الصلاة.
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