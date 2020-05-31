فيديو.. وزيرة الهجرة تعقد لقاءا مع طلاب المصريين بالخارج المتواجدين بمصر

كتب محمود راغب

عقدت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لقاءًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع عدد من طلاب المصريين بالخارج المتواجدين في مصر حاليًا عقب عودتهم من الدول التي يدرسون بها.

يأتى ذلك بعد أن توقفت الدراسة ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها العديد من الدول، وخضوعهم لفترة الحجر الصحي فور عودتهم لمصر، حيث بثت الوزارة اللقاء على صفحة الوزارة.

يذكر أن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أصدرت عددها السابع عشر من مجلة "مصر معاك"، والتي تعدُّ أداة إلكترونية جديدة ضمن أدوات الوزارة للتواصل مع المصريين بالخارج، لنقل ما يحدث على أرض الوطن واستعراض جهود الوزارة على نحو شهري.

وفي هذا العدد، تتابع المجلة جهود الدولة المصرية في عودة المصريين العالقين بالخارج، بالإضافة إلى إرشادات عامة خلال فترة الحجر الصحي، كما تتناول المجلة دعم الدولة للعمالة غير المنتظمة، بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبالطبع كان العيد حاضرا رغم حصار كورونا