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فيديو.. خروج الحاجة سهير 74عاما من مستشفى العجمى بعد علاج 22يوما من كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 01:26 م
فيديو.. خروج الحاجة سهير 74عاما من مستشفى العجمى بعد علاج 22يوما من كورونا الحاجة سهير خروج بعد علاج 22 يوما
الإسكندرية جاكلين منير

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أعلنت مستشفى العجمى النموذجى، مستشفى عزل مرضى فيروس كورونا، شفاء و تعافى الحاجة سهير محمد  74  سنة، والتى خرجت من العجمي متعافية، بعد أن كانت تعانى من حالة حرجة جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تلقى العلاج اللازم لمدة 22 يوما كاملة داخل المستشفى. 

وأكدت الحاجة سهير محمد، على أنها تلقت العناية الطبية اللازمة داخل المستشفى، متقدمة بالشكر إلى الدكتورة مرفت السيد مدير المستشفى و الاطقم الطبية و التمريض ، وأكدت على أنها تواصل الدعاء لشفاء باقى المرضى بالمستشفى ودوام الصحة للأطقم الطبية ،معربة عن سعادتها بعودتها الى منزلها 
 

من جانبها أكدت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى النموذجى بالإسكندرية، خروج 5 حالات جديدة متعافية من فيروس كورونا، اليوم إلى العزل المنزلى ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 164 حالة، وبلغ عدد المحولين لقضاء فترة النقاهة بالمدينة الشبابية فى "أبو قير" نحو 437 حالة.

 

وأشارت فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى معالجة المصابين.

فيما شهد مستشفى العجمى لعزل مرضى كورونا، مظاهر احتفالية بعيد الفطر المبارك، حيث تم تزيين المستشفى بالبالونات وتوزيع اللعب والبالونات على الأطفال، كما تم توزيع كحك العيد على كل من بالمستشفى من المرضى والطاقم الطبى والعمال.

وأضافت، أن الفريق الطبى وإدارة المستشفى يبحثون عن أى ثغرة لإدخال البهجة والسعادة على المرضى، وقررنا استغلال فرحة العيد لتحقيق ذلك، خاصة وأن الاطقم الطبية والمرضى يقضون فترة العيد بعيدا عن أسرهم وأحبائهم وطالبت الجميع بالدعاء للفريق الطبى والدعم لإستكمال المسيرة حتى انتهاء الأزمة والتخلص من الفيروس.

 

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