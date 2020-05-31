شغلت قضية "منة عبد العزيز" الشهيرة بفتاة تيك توك حيزا كبيرا من اهتمامات المصريين بعد حديثها عن تعرضها للاغتصاب من قبل شاب بمساعدة صديقاتها، ثم تراجعت عن الاتهامات، وذلك قبل القبض عليهم والتحقيق فيما حدث، وكشف بيان النيابة العامة العديد من التفاصيل المهمة، وهذا ما نوضحه فيما يلى..
فيديو.. حكاية منة عبد العزيز.. جانى أم مجنى عليها؟الأحد، 31 مايو 2020 07:26 م
منه عبد العزيز
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