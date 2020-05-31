فيديو.. حكاية منة عبد العزيز.. جانى أم مجنى عليها؟

شغلت قضية "منة عبد العزيز" الشهيرة بفتاة تيك توك حيزا كبيرا من اهتمامات المصريين بعد حديثها عن تعرضها للاغتصاب من قبل شاب بمساعدة صديقاتها، ثم تراجعت عن الاتهامات، وذلك قبل القبض عليهم والتحقيق فيما حدث، وكشف بيان النيابة العامة العديد من التفاصيل المهمة، وهذا ما نوضحه فيما يلى..