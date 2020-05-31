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غلق مطعم بكفر الشيخ بعد ثبوت إيجابية حالة عامل بكورونا.. صور

الأحد، 31 مايو 2020 01:35 ص
غلق مطعم بكفر الشيخ بعد ثبوت إيجابية حالة عامل بكورونا.. صور غلق مطعم بكفر الشيخ بعد إيجابية حالة عامل بكورونا
كفر الشيخ – محمد سليمان

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تمكنت لجنة مشتركة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض فى محافظة  كفر الشيخ ، اليوم ، ومركز الشرطة ، والإدارة الصحية ، وجهاز الرقابة التموينية ، من اغلاق مطعم في شارع السوق لمدة شهر على نفقة صاحبه"ش.م.ر"، لمخالفته الإجراءات الاحترازية ، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

 

وأكد المهندس أحمد الشناوي، رئيس مركز ومدينة الرياض في كفر الشيخ،  أن اللجنة المشتركة من الوحدة المحلية والإدارة الصحية وجهاز الرقابة الإدارية  ، تمكنت من اغلاق المطعم برفقه قوة شرطية ، وأنه اعتمد قرار إدارة الشئون القانونية، بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، حمل رقم 465 لسنة 2020، بشأن غلق المطعم.

 

وأضاف رئيس مركز ومدينة الرياض، أنه شكل لجنة ترأسها إبراهيم خلف الله، نائب رئيس المركز والمدينة، وضمت كل من النقيب عبد اللطيف يوسف معروف، بمركز شرطة الرياض، ورضا إبراهيم عبد الدايم، مراقب الأغذية بإدارة الرياض الصحية، ومحمود عبد العزيز مرسي، رئيس جهاز الرقابة التموينية، بإدارة تموين الرياض، لمتابعة الإجراءات الوقائية بالمحال والمطاعم.

 

وقال الشناوي ،  أثناء مرور اللجنة  لتطبيق الاجراءات الاحترازية تنفيذًا لقرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والذي حمل رقم 367 لسنة 2020، بمتابعة التجهيزات الوقائية بالمطاعم، تبين عدم ارتداء صاحب المطعم، والعاملين به للكمامات، والقفازات الطبية، وعدم وجود شهادات صحية للعاملين، وغير مطابقة المطعم للاشتراطات الصحية، وسوء حالة نظافة المطعم ، بالمخالفة لقرار المحافظ السابق ،والذي يشمل متابعة تطبيق المعايير الصحية لكافة الأنشطة المرخص لها بالفتح أثناء فترة الحظر ، وتبين  ثبوت وجود حالة إيجابية مصابة بفيروس كورونا من العاملين بالمطعم ، وتم عزلها بالمنزل ، ووجود احتمالية كبيرة لنقل الفيروس بينهم، وللمترددين على المطعم.

 

غلق مطعم بكفر الشيخ (1)
 
غلق مطعم بكفر الشيخ (2)
 

 

غلق مطعم بكفر الشيخ (3)
 

 

 


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