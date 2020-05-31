غدا.. محكمة استئناف القاهرة تعود للعمل بإجراءات احترازية

كتبت هدى أبو بكر

تعود كافة دوائر محكمة استئناف القاهرة للعمل غدا الاثنين الأول من يونيو ، حيث تعمل الدوائر لمدة 4 أيام فى الأسبوع، مع اتخاذ الإجراءات الوقائية للحماية من فيروس كورونا المستجد، حيث حدد رئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار بدرى عبد الفتاح، كيفية عمل هذه الدوائر ، فبالنسبة للدوائر الجنائية ونقض الجنح ، تنعقد جلساتها في الأربع أيام الأولى من أيام دور الانعقاد .

وبالنسبة للدوائر المدنية والتى تشمل ، مدني عام ، وتعويضات ، و تجاري ، وإيجارات ، و عمال ، وطلبات رجال القضاء ، وأيضا دوائر الأسرة ، تنعقد جلسائها لمدة أربع أيام تقسم على مدار ( السبت، الأحد ) ، و ( الثلاثاء الأربعاء).

ونص قرار رئيس المحكمة على من يعتذر لأسباب صحية من قضاة المحكمة بمختلف درجاتهم أن يقدم تقرير رسميا بذلك، وكذا أي أعذار أخرى تطبق قرارات مجلس القضاء الأعلى في هذا الشأن (مبدأ الحقوق مقابل الواجبات).

المستشار بدرى عبد الفتاح رئيس محكمة استئناف القاهرة ، كلف كافة المأموريات التابعة للمحكمة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تكفل الوقاية للقضاة والمتقاضين والموظفين والعاملين بالمحكمة وهى ، تطهير كافة القاعات والمداولات يومية تحت إشراف أعضاء المكتب الفني ، و قصر الدخول على أصحاب الشأن والمحامين ، والالتزام بارتداء الكمامة كشرط الدخول دور المحاكم .

وعاد ، امس السبت ، محكمة النقض للعمل بعد تأجيل جلساتها منذ منتصف مارس الماضى ، ضمن الإجراءات التى اتخذت للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتفقد المستشار عبدالله عصر رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض ، قاعات الجلسات بمحكمة النقض ، للتأكد من الالتزام بالتعليمات التى أصدرها بشأن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتفقد عصر قاعات للمحكمة ، والتى كان قد شدد على تعقيمها بصفة دورية ، مع عودة العمل.

وتوقف العمل بالمحاكم منذ منتصف مارس الماضى ، وعاد العمل بالمحاكم تدريجيا مع بداية شهر مايو ، بعد أن أعلنت المحاكم بإختلاف أنواعها عودتها للعمل مع اتخاذ التدابير والاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومنذ بداية مايو الجارى عاد العمل بشكل جزئى فى دوائر محكمة الاستئناف ، وتستكمل العودة التدريجية مع بداية شهر يونيو.