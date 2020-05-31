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عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

الأحد، 31 مايو 2020 10:49 ص
عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا الداخلية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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تبدأ المواقع الشرطية الخدمية بوزارة الداخلية العمل استقبال المواطنين، مجددا غداً الاثنين لاستخراج الأوراق الثبوتية.

 
ويستطيع المواطن:
 
 
استخراج الفيش
 
استخراج بطاقات الرقم القومي
 
استخراج وثائق الاحوال المدنية"شهادات الميلاد والوفاة والطلاق والزواج والقيد العائلي.."
 
استخراج الجوازات وشهادات التحركات
 
استخراج تصاريح العمل.
 
استخراج تراخيص القيادة وتجديدها بوحدات المرور
 
ولتجنب الزحام تم مد العمل للساعة 5 م
 
ويشترط ارتداء الكمامة والالتزام بالمسافة الامنة للحصول على الخدمة.
 
يذكر أنه تقرر استئناف العمل بكافة وحدات وأقسام الإدارات الشرطية الخدمية التالية "الأحوال المدنية – الجوازات والهجرة والجنسية – تصاريح العمل – تحقيق الأدلة الجنائية، ترخيص القيادة وتجديدها" على مستوى الجمهورية إعتباراً من يوم الإثنين يونيو القادم، وتيسيراً على المواطنين فقد تقرر تمديد ساعات العمل خلال شهر يونيو حتى الساعة 5 مساءً.
 
وأهابت وزارة الداخلية بجميع المواطنين المترددين على المنشآت الشرطية الإلتزام بكافة الإجراءات الوقائية والإحترازية وضرورة إرتداء "الكمامة"، كشرط أساسى للتردد على الوحدات المشار إليها ، وضرورة الإلتزام بالمسافات الآمنة أثناء ترددهم على الوحدات حرصاً على سلامتهم وسلامة العاملين داخل الوحدات.
 
 

 


الجوازات

الداخلية

المرور

الاحوال المدنية

الفيش

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