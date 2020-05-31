اليوم السابع
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عودة حركة الطيران الداخلى والقطارات وسط إجراءات إحترازية فى السعودية.. صور

الأحد، 31 مايو 2020 04:46 م
عودة حركة الطيران الداخلى والقطارات وسط إجراءات إحترازية فى السعودية.. صور فحص الركاب قبل إستقلال القطار
وكالات

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أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، عبر حسابها الرسمى في تويتر، عن مغادرة أولى رحلات قطارات الركاب صباح اليوم، متوجهة من الرياض إلى الدمام مرورًا بمحطتى الهفوف وبقيق وعلى متنها (١٤٣) راكبًا بنسبة إشغال مقاعد تجاوزت (٩٩٪) من قِبَل المسافرين؛ فيما انطلقت ثانى رحلات المؤسسة صباح اليوم من الدمام إلى الرياض مرورًا بمحطتي بقيق والهفوف، وكان على متن القطار (١١٨) راكبًا.

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وبدأت محطات الخطوط الحديدية صباح اليوم استقبال الركاب المسافرين بسلسلة من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي أعلنت عنها سابقًا بدءًا بقياس درجة الحرارة، والتحقق من ارتداء الكمامات وتغطية الأنف والفم، وانتهاءً بالتباعد الجسدي أثناء تصعيد الركاب، كما عمدت الخطوط الحديدية إلى إعادة توزيع مقاعد الركاب داخل القطارات بشكل قطري، وحظر استخدام المقاعد المتجاورة لضمان تحقيق المسافة اللازمة للتباعد الجسدي بين الركاب داخل القطارات لضمان سلامتهم.

 

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وفي المحطات، عمدت الخطوط الحديدية إلى توزيع مقاعد المسافرين حسب المقاييس المعتمدة للسلامة، وبما يُبقي مسافة آمنة بين مرتادي المحطات، وشَمِل هذا استبعاد مقاعد الانتظار المتجاورة، واستخدام العلامات الأرضية الإرشادية، والرسائل التوعوية في مرافق المحطات.

 
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وأشادت الخطوط الحديدية بالتزام عملائها الكبير بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي حددتها الجهات المختصة؛ وذلك أثناء تواجدهم في المحطات وكذلك أثناء سفرهم على القطارات، وأكدت أهمية استمرار الالتزام بهذه الإجراءات والتدابير لضمان سلامة الجميع، عبر رفع مستويات الوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوڤيد-19) والحد من فرص انتشار العدوى
 
 
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ومن جهة أخرى بدأت المطارات السعودية مرحلة استئناف رحلاتها اليوم، بعد تعليقها ضمن الاحترازات الوقائية لمنع انتشار مرض «كوفيد-19»، حيث انطلقت صباح اليوم الرحلة من مطار الملك عبد العزيز الدولي الجديد من الصالة رقم 1 متجه إلى الرياض عبر الخطوط السعودية، كما سيتم أيضاً انطلاق مرحلتين التفاصيل بعد ساعتين، وفق عكاظ.

وانطلقت أيضا أول رحلة مغادرة من مطار الملك خالد الدولي متجهة إلى مطار الامير سلطان بن عبد العزيزي فى تبوك وسط التزام المسافرين بالإجراءات الاحترازية بشأن فيروس كورونا. 

 
 
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قطارات

السعوديه

كورونا

فيروس كورونا

اخبار السعوديه

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