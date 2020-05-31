اليوم السابع
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عمومية مصر الجديدة تطالب بإعداد دراسات تسويقية لمواجهة الركود العقارى

الأحد، 31 مايو 2020 04:49 م
عمومية مصر الجديدة تطالب بإعداد دراسات تسويقية لمواجهة الركود العقارى المهندس هشام أبو العطا رئيس القابضة للتشييد والتعمير
كتب عبد الحليم سالم

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طالبت الجمعية العمومية العادية وغير العادية لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، برئاسة المهندس هشام أبو العطا، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال بإعداد دراسات تسويقية واضحة، لتلافى الركود العقارى من خلال الاستعانة بالشركات المتخصصة فى هذا المجال، لاسيما التى تمتلك خبرات طويلة لزيادة المبيعات وتعظيم الربحية، على أن توافى لجنة الاستثمار بالشركة القابضة بذلك فى غضون شهرين.

وأشارت شركة مصر الجديدة، فى بيان لها اليوم، أن الجمعية العامة طالبت من الشركة العمل على إيجاد وسائل تمويلية جديدة من خلال مستحقات الشركة لدى العملاء لسد الفجوة التمويلية مع ضورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإحكام الرقابة على عناصر التكاليف لكل مشروع مع موافاة المكتب الفنى بالشركة القابضة بتلك الإجراءات والقرارات خلال أسبوعين من تاريخه.

ووافقت الجمعية العامة للشركة على اعتماد الموازنة التقديرية للعام المالى 2020-2021، بتحقيق 1.7 مليار جنيه إيرادات نشاط وتحقيق 562.1 مليون جنيه أرباحا.

كما شددت الجمعية على الشركة تلافى ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات الفترة المقبلة بجانب وضع خطة شاملة بالبرامج الزمنية للمشروعات والتدفقات النقدية الخاصة بكل مشروع ومعدلات التنفيذ الشهرية بهدف قياس الأداء.

كما قبلت الجمعية استقالة مجلس إدارة الشركة السابق برئاسية المهندس هانى الديب، ووافقت على تعيين المجلس الجديد والذى يضم كلا من الدكتور خالد زكريا العادلى رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى والمهندس تامر محمد ناصر العضو المنتدب والرئيس التنفيذى والمهندس إسماعيل محمود إسماعيل العضو المنتدب للشئون الفنية والتنفيذ وسهر محمد الدماطى العضو المنتدب للشئون المالية والادارية.

كما وافقت الجمعية العامة غير العادية على تعديل المادة الثالثة من النظام الأساسى بإضافة النشاط العقارى ضمن انشطة الشركة.


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