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عمان تعلن وفاة مقيم بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الضحايا إلى 44 حالة

الأحد، 31 مايو 2020 10:00 ص
عمان تعلن وفاة مقيم بفيروس كورونا لترتفع حصيلة الضحايا إلى 44 حالة كورونا
كتب سمير حسنى

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أعلنت وزارة الصحة فى عمان عبر بيان مقتضب بحسابها على تويتر اليوم الأحد، وفاة مقيم مصاب بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 ، ليرتفع عدد الوفيات فى السلطنة إلى 44 حالة منذ بدء تفشى الوباء فى البلاد.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة العمانية  تسجيل 603 إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلى للحالات المسجلة في السلطنة 10423 حالة، وتسجيل 2396 حالة شفاء، ووفاة 42 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد، وكانت اللجنة العليا العمانية المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار كورونا، أعلنت إنهاء العمل بقرار إعفاء الموظفين من الحضور إلى مقرات العمل في الجهات الحكومية، وضرورة عودة ما لا يقلّ عن 50 % من موظفي كل جهة، ابتداء من الأحد . 

وقالت اللجنة خلال اجتماعها برئاسة وزير الداخلية حمود بن فيصل البوسعيدي - حسبما ذكرت وكالة الأنباء العمانية، إن لرئيس الوحدة الحكومية اتخاذ القرار المناسب لضمان انتظام أداء الوحدة لأعمالها وخدماتها، مع وضع الضوابط الاحترازية اللازمة لضمان عدم انتشار المرض.

 
 

كما قررت اللجنة، رفع الإغلاق الصحي عن محافظة مسقط اعتبارًا الجمعة، وذلك في إطار اهتمام اللجنة بتسهيل الحركة بين محافظة مسقط والمحافظات الأخرى، واستمرار الأنشطة الاقتصادية وفق الضوابط الوقائية المحددة .


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