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عدد إصابات كورونا فى جنوب أفريقيا يتجاوز 30 ألفا

الأحد، 31 مايو 2020 12:00 ص
عدد إصابات كورونا فى جنوب أفريقيا يتجاوز 30 ألفا كورونا - أرشيفية
رويترز

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 قال وزير الصحة فى جنوب أفريقيا زولى ماخيز إن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا فى البلاد تجاوز 30 ألفا اليوم السبت.

وسجلت جنوب أفريقيا 1727 إصابة جديدة ليرتفع العدد الإجمالي للحالات إلى 30967. وقفز عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في البلاد بواقع 32 حالة إلى 643.

يذكرأن، أعلن سيريل رامابوسا رئيس جنوب أفريقيا أن الكنائس ودور العبادة الأخرى ستفتح أبوابها بدءا من يونيو حزيران حين تخفف البلاد المزيد من قيود العزل، لكنها لن تستقبل أكثر من 50 شخصا.

وقال رامابوسا في كلمة أذيعت بالتلفزيون "الجماعة الدينية جزء لا يتجزأ من الحياة في جنوب أفريقيا وقدمت إسهامات كبيرة في مكافحة فيروس كورونا".

كانت الحكومة قد فرضت قيودا في أواخر مارس آذار لكبح انتشار فيروس كورونا الذي أصاب 23 ألفا و615 شخصا في البلاد وأودى بحياة 481.

وسوف تنتقل جنوب أفريقيا ابتداء من يونيو حزيران إلى "المستوى الثالث" من نظام العزل العام المقسم إلى خمس مستويات، بما يسمح للغالبية العظمى من الأنشطة الاقتصادية بالعودة للعمل بطاقتها الكاملة.

 


كورونا

جنوب أفريقيا

فيروس كورونا

أخبار كورونا

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