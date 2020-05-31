اليوم السابع
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عامل يستعين بأصدقائه لقتل سائق وشقيقه بعد رفضه الزواج من شقيقته

الأحد، 31 مايو 2020 07:00 ص
عامل يستعين بأصدقائه لقتل سائق وشقيقه بعد رفضه الزواج من شقيقته جثة - أرشيفية
كتب سليم على

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شهدت منطقة السلام جريمة قتل بشعة، حيث أقدم عامل وبصحبته 3 آخرين على قتل سائق وشقيقه بأسلحة بيضاء بعدما رفض المجنى عليه الأول الزواج من شقيقة المتهم الأول القاصر، بعدما خدعها وأوهمها بالزواج واستدرجها لشقة شقيقه وأقام علاقة غير شرعية معها.

تفاصيل الواقعة يكشفها المتهون "علاء. م"، "حصافي. م"، "مصطفى. ف"، "طارق. ع"، أمام نيابة السلام، مؤكدين ارتكابهم جريمة قتل المجني عليهم "إسلام. ف" سائق، وشقيقه "عاطف. ف"، لإجباره على الزواج من شقيقة المتهم الأول.

وأقر المتهم الأول بأن المجني عليه الأول استغل صغر سن شقيقته "هدير. م 16 سنة" وأوهمها بالحب والزواج، وظل يطاردها أمام المدرسة الملتحقة بها حتى تمكن من استدراجها داخل شقة المجني عليه الثاني وبعلمه واعتدى عليها جنسيا، وبدأ التهرب منها ورفض التقدم للزواج منها، ولجأت شقيقة للمجني عليه الثاني التتوسل إليه بإقناع شقيقه على الزواج منها، لكنه رفض وحاول هو الآخر التعدي عليها جنسيا.

واستكمل المتهم: "عندما روت شقيقتي لي عما حدث معها استعنت بباقي المتهمين وطلبت منهم استدراج المجني عليهما للاتفاق على عمل، وفور وصولهما قمنا بتقيدهما وتعدينا عليهما بالضرب المبرح، لكن المجني عليه الأول رفض الزواج من شقيقتي فقمت بطعنه بالسلاح الأبيض طعنة نافذة حتى سقط جثة هامدة، وقمت بطعن شقيقه هو الآخر لكننا تركناه حيا".

بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة السلام يفيد بالعثور على جثة سائق وشقيقه بهما عدة طعنات، والانتقال والفحص تبين صحة البلاغ وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبسؤالهم أقروا بارتكاب الواقعة.

وقررت نيابة السلام إحالة المتهمين الأربعة لمحكمة الجنايات، لاتهامهم باستدراج سائق وشقيقه وقتلهم بعد محاولة إجبار أحدهم على الزواج من شقيقة المتهم الأول.


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