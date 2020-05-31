عاطل يقتل شقيقه لسرقته ويتخلص من جثته بمصرف فى الشرقية

الشرقية- فتحية الديب

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من كشف غموض العثور على جثة لشخص، موثقة وملقاة بمصرف أبو لبن دائرة مركز صان الحجر، كانت الجثة مجهولة الهوية فى بداية العثور عليها، وتم تحديدها وتبين قيام شقيقه بمساعدة آخرين بالتخلص منه وسرقته، وتم القبض على المتهمين الأربعة وتم إحالتهم إلى نيابة الحسينية للتحقيق معهم برئاسة محمد جاد، رئيس النيابة، وبإشراف المستشار أحمد خفاجى، المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من مركز شرطة صان الحجر، بالعثور على جثة مجهولة الهوية لشاب يبلغ من العمر 25 سنة موثقة وملقاة بمصرف أبو لبن، دائرة المركز، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2495 لسنة 2020، إدارى صان الحجر.

وتبين من التحريات أن الجثة لشخص يدعى "السيد ع إ ال" 40 سنة عاطل مقيم صان الحجر، وبه أثار إصابات بالرأس، وتبين قيام شقيقه "ر" بارتكاب الواقعة بالاستعانة ب" س" شقيق زوجته، ومعهما آخرين.

وتبين أن "ر" طمع فى شقيقه الذى كان يقيم فى القاهرة وحضر قريبا للإقامة فى صان الحجر، فخطط لسرقة التروسيكل منه، وقام بالاستعانة بالمشتركين معه، بالتخلص منه فى مياه مصرف أبو لبن، بعد تسديد ضربات موجعة له بخشبة على رأسه، تم القبض على المتهمين وتم إحالتهما إلى النيابة العامة.