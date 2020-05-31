عاصفة السيتوكين السبب وراء إصابة الأطفال بمتلازمة الالتهاب المرتبطة بكورونا

كتبت فاطمة خليل

أكدت دراسة جديدة أجرتها كلية طب إيكان بمستشفى ماونت سيناي بنيويورك أن الأطفال الذين يعانون من المتلازمة الالتهابية النادرة والمهددة للحياة المرتبطة بفيروس كورونا قد يعانون من "عاصفة السيتوكين" وهي رد فعل شديد لجهاز المناعة والمسؤولة عن وفاة العديد من المرضى البالغين وقد تصيب الأطفال أيضاَ.

وفي أبريل الماضى ظهرت على بعض الأطفال متلازمة غامضة لديها أعراض تشبه إلى حد كبير متلازمة كاواساكي، وهي حالة نادرة تتميز بالتهاب محتمل يهدد الأوعية الدموية، وعادة ما يسبقه حمى وطفح جلدي.

والآن، أصدر الأطباء في كلية طب إيكان بجبل سيناء أحد التقارير التفصيلية الأولى حول الظاهرة.

وذكروا فى تقريرهم عن 4 من هؤلاء المرضى من الأطفال، أن الأطفال قد يصابوا بعاصفة "السيتوكين" التي يمكن أن تصبح قاتلة، كأحد المضاعفات حتى بعد أن يتم علاجهم من فيروس كورونا.

وبالنسبة لمعظم الأطفال، تكون عدوى كورونا خفيفة أو حتى بدون أعراض.وفقاَ لمراكز الوقاية من الأمراض الأمريكية فقد أصيب ما لا يقل عن 100 طفل في الولايات المتحدة بهذه المتلازمة الالتهابية بعد التشخيص بفيروس كورونا

والشهر الماضي، حذرت مراكز مكافحة الأمراض الأطباء من هذه الحالة، وأنها يمكن أن تؤدي إلى فشل متعدد الأعضاء والموت.

وتم تشخيص ما لا يقل عن 100 طفل أمريكي بحالة تشبه كاواساكي إلى جانب فيروس كورونا، وظهرت هذه الظاهرة في أوروبا والمملكة المتحدة أيضًا.

ويشير الأطباء الآن إلى أنها متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال (PMIS) ويتدافعون لمعرفة كيف يمكن أن يسببها الفيروس التاجي وكيفية علاجه.

وقبل دخول المستشفى، كان الأطفال يتمتعون بصحة جيدة ، ولكن في نهاية المطاف انتهى بهم الأمر في وحدة العناية المركزة للأطفال حيث كانوا بحاجة إلى دعم طبي لوظائف الرئة ومستويات بروتينات الدم المختلفة.

في الدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية للطب المعدي، قال الأطباء إن الأطفال الأربعة جميعهم لديهم نفس علامات "عاصفة السيتوكين" - وهو التهاب ناتج عن استجابة مناعية شديدة - شوهدت في المرضى البالغين لفيروس كورونا.