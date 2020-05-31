اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 08:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية صحة وطب

عاصفة السيتوكين السبب وراء إصابة الأطفال بمتلازمة الالتهاب المرتبطة بكورونا

الأحد، 31 مايو 2020 07:00 ص
عاصفة السيتوكين السبب وراء إصابة الأطفال بمتلازمة الالتهاب المرتبطة بكورونا فيروس كورونا عند الاطفال
كتبت فاطمة خليل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت دراسة جديدة أجرتها كلية طب إيكان بمستشفى ماونت سيناي بنيويورك أن الأطفال الذين يعانون من المتلازمة الالتهابية النادرة والمهددة للحياة المرتبطة بفيروس كورونا قد يعانون من "عاصفة السيتوكين" وهي رد فعل شديد لجهاز المناعة والمسؤولة عن وفاة العديد من المرضى البالغين وقد تصيب الأطفال أيضاَ.

Annotation 2020-05-30 151554

 

وفي أبريل الماضى ظهرت على بعض الأطفال متلازمة غامضة لديها أعراض تشبه إلى حد كبير متلازمة كاواساكي، وهي حالة نادرة تتميز بالتهاب محتمل يهدد الأوعية الدموية، وعادة ما يسبقه حمى وطفح جلدي.

والآن، أصدر الأطباء في كلية طب إيكان بجبل سيناء أحد التقارير التفصيلية الأولى حول الظاهرة.

وذكروا فى تقريرهم عن 4 من هؤلاء المرضى من الأطفال، أن الأطفال قد يصابوا بعاصفة "السيتوكين" التي يمكن أن تصبح قاتلة، كأحد المضاعفات حتى بعد أن يتم علاجهم من فيروس كورونا.

28989618-8370953-Josie_Paskvan_had_a_high_fever_on_and_off_for_a_week_as_well_as_-a-1_1590823513456

وبالنسبة لمعظم الأطفال، تكون عدوى كورونا خفيفة أو حتى بدون أعراض.وفقاَ لمراكز الوقاية من الأمراض الأمريكية فقد أصيب ما لا يقل عن 100 طفل في الولايات المتحدة بهذه المتلازمة الالتهابية بعد التشخيص بفيروس كورونا

والشهر الماضي، حذرت مراكز مكافحة الأمراض الأطباء من هذه الحالة، وأنها يمكن أن تؤدي إلى فشل متعدد الأعضاء والموت.

وتم تشخيص ما لا يقل عن 100 طفل أمريكي بحالة تشبه كاواساكي إلى جانب فيروس كورونا، وظهرت هذه الظاهرة في أوروبا والمملكة المتحدة أيضًا.

ويشير الأطباء الآن إلى أنها متلازمة الالتهاب متعدد الأنظمة لدى الأطفال (PMIS) ويتدافعون لمعرفة كيف يمكن أن يسببها الفيروس التاجي وكيفية علاجه.

وقبل دخول المستشفى، كان الأطفال يتمتعون بصحة جيدة ، ولكن في نهاية المطاف انتهى بهم الأمر في وحدة العناية المركزة للأطفال حيث كانوا بحاجة إلى دعم طبي لوظائف الرئة ومستويات بروتينات الدم المختلفة.

في الدراسة التي نشرت في المجلة الأمريكية للطب المعدي، قال الأطباء إن الأطفال الأربعة جميعهم لديهم نفس علامات "عاصفة السيتوكين" - وهو التهاب ناتج عن استجابة مناعية شديدة - شوهدت في المرضى البالغين لفيروس كورونا.


فيروس كورونا عند الاطفال

عاصفة السيتوكين

عاصفة السيتوكين عند الاطفال

اسباب عاصفة السيتوكين عند الاطفال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
7 مليارات جنيه حصيلة مُتوقعة من الضرائب العقارية بالعام المالى الجديد

7 مليارات جنيه حصيلة مُتوقعة من الضرائب العقارية بالعام المالى الجديد

كيف دعمت الحكومة قطاع الصناعة خلال جائحة كوورنا؟

كيف دعمت الحكومة قطاع الصناعة خلال جائحة كوورنا؟

بالأرقام.. كورونا أسوأ أزمة مرت على قطاع السياحة خلال 20 عاما

بالأرقام.. كورونا أسوأ أزمة مرت على قطاع السياحة خلال 20 عاما

الصحة العالمية: الذباب المنزلى لا يتسبب فى نقل عدوى كورونا

الصحة العالمية: الذباب المنزلى لا يتسبب فى نقل عدوى كورونا

انتهاء اليوم الـ67 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ67 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

شروط الالتحاق وتسجيل الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر للطلبة الوافدين

شروط الالتحاق وتسجيل الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر للطلبة الوافدين

مطالب برلمانية بتغليظ عقوبة احتكار أدوات التعقيم وتصنيع كمامات رديئة

مطالب برلمانية بتغليظ عقوبة احتكار أدوات التعقيم وتصنيع كمامات رديئة

اعرف إرشادات الطب الوقائى للشخص الخاضع للعزل المنزلى للعلاج من كورونا

اعرف إرشادات الطب الوقائى للشخص الخاضع للعزل المنزلى للعلاج من كورونا

هيئة الطرق: إنشاء 7 كبارى بـ"القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بتكلفة مليار جنيه

هيئة الطرق: إنشاء 7 كبارى بـ"القاهرة - الإسكندرية" الزراعى بتكلفة مليار جنيه

8 أسباب جعلت "الضبعة" ثانى أفضل محطة نووية بالعالم

8 أسباب جعلت "الضبعة" ثانى أفضل محطة نووية بالعالم

شاهد أحدث صور لمشروع مثلث ماسبيرو.. ونسب التنفيذ تتخطى 40%

شاهد أحدث صور لمشروع مثلث ماسبيرو.. ونسب التنفيذ تتخطى 40%

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى فى صيام الست من شوال

"الإفتاء" توضح الحكم الشرعى فى صيام الست من شوال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة