اليوم السابع
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طهران توبخ واشنطن لمقتل الأمريكى الأسمر على يد الشرطة فى منيابوليس

الأحد، 31 مايو 2020 06:35 ص
طهران توبخ واشنطن لمقتل الأمريكى الأسمر على يد الشرطة فى منيابوليس لحظة اعتقال جورج فلويد
رويترز

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وجهت إيران توبيخا شديد اللهجة للولايات المتحدة يوم السبت بسبب مقتل رجل أسود في مدينة منيابوليس الأمريكية بعدما ضغط شرطي أبيض بركبته على عنقه، الأمر الذي أثار احتجاجات عنيفة رفضا للظلم على أساس العرق.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على تويتر "لا يعتقد البعض أن حياة السود مهمة" مستخدما وسم (بلاك لايفز ماتر) أو (حياة السود مهمة).

وأضاف "ولمن يعتقد أنها مهمة.. لقد تأخر كثيرا أن يشن العالم بأسره حربا على العنصرية. حان الوقت لعالم ضد العنصرية".

وأضاف "الحكومة الأمريكية تبدد موارد مواطنيها سواء بمغامراتها في آسيا أو أفريقيا أو أمريكا اللاتينية" مستخدما الصياغة نفسها التي استخدمها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في رسالة بعث بها إلى المحتجين في شوارع إيران عام 2018.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قد نددت بمقتل الرجل الأسود الأعزل في منيابوليس في واقعة أثارت احتجاجات في مدن أمريكية تحول بعضها إلى العنف.

وأدان بيان للوزارة ما وصفه "بالقتل المفجع للسود والتمييز العنصري القاتل في الولايات المتحدة".

وقالت الوزارة "أصوات المحتجين يجب أن تُسمع... وقمع الأمريكيين المعذبين يجب أن يتوقف فورا".

وفي سياق منفصل، قال وزير الداخلية الإيراني إن عدد قتلى احتجاجات نوفمبر تشرين الثاني الماضي في إيران، التي اندلعت بسبب رفع أسعار الوقود، أقل من 225 شخصا.

ويختلف العدد عن الرقم الذي نشرته منظمة العفو الدولية وأشار إلى أكثر من 300، وإحصاء لرويترز أفاد بمقتل 1500. ونفت السلطات الإيرانية كلا الرقمين.

وقال وزير الداخلية عبدالرضا رحماني فضلي للتلفزيون الرسمي في وقت متأخر السبت إن ما يتراوح بين 40 و45 من قتلى الاضطرابات، ويشكلون 20 بالمئة من العدد الإجمالي، لم يسقطوا بنيران قوات الأمن.

وأضاف الوزير أن السلطات ستعلن على الأرجح العدد الرسمي في الأيام المقبلة. وكانت الولايات المتحدة أدرجت الوزير في القائمة السوداء هذا الشهر بتهمة التورط في انتهاكات لحقوق الإنسان.

 


جورج فلويد

امريكا

ايران

الشرطة

عنصريه

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