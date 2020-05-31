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طبيب ينجو من كورونا فيعود لصفوف الجيش الأبيض.. قصة بطل في لايف اليوم السابع

الأحد، 31 مايو 2020 12:10 ص
طبيب ينجو من كورونا فيعود لصفوف الجيش الأبيض.. قصة بطل في لايف اليوم السابع

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روى الدكتور أحمد رشوان مسئول العزل بمستشفى "الفيوم العام"، والذى أصيب بفيروس كورونا، تفاصيل إصابته بالفيروس واستعداده العودة لصفوف الجيش الأبيض.

وقال "رشوان" في لايف لـ"اليوم السابع" مع الزميل كامل كامل: " الأوضاع الحالية تتطلب سرعة عودتى للعمل، والانضمام إلى صفوف الجيش الأبيض" داعيا زملاءه الأطباء إلى الصبر على الأوضاع الحالية ويثابروا.

وشبه "رشوان" الإصابة بفيروس كورونا بنزلة البرد الشديدة جدا، مضيفا: "على المواطنين عدم الفزع والأخذ بالإجراءات الاحترازية، والإكثار من شرب السوائل".

وكانت اللجنة العليا لوضع بروتوكولات علاج فيروس كورونا التابعة لوزارة الصحة أكدت انتهاءها من تحديث بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا على أن يتم الابقاء على عقار هيدروكسي كلوروكين واستبعاد التامفلو من العلاج خلال الفترة المقبلة.

وقالت الدكتورة جيهان العسال أستاذ طب الأمراض الصدرية بكلية الطب جامعة عين شمس ونائب رئيس اللجنة العلمية المكلفة بوضع بروتوكولات العلاج لفيروس كورونا ان اللجنة انتهت من تحديث البروتوكول العلاجي لفيروس كورونا موضحة أنه تم الابقاء على عقار الهيدروكسي كلوروكين ضمن بروتوكول العلاج مع بعض ادوية مضادات الفيروسات .

وأوضحت الدكتورة جيهان العسال في تصريحات اليوم أن عقار أفيجان دخل ضمن مجموعة تجارب سريرية في مصر علي مجموعة من المرضي، ومن المقرر ان تظهر نتائجه خلال الأيام القادمة، وبعدها سوف يتم تحديد إذا كان سيتم استخدامه أم لا ضمن برتوكولات العلاج.


فيروس كورونا

كـامـل كـامـل

لايف اليوم السابع

متعافى من كورونا

الجيش الأبيض

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