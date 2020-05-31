طبيب كندى يحيط نفسه بحلقة عملاقة للتوعية بـ"التباعد الاجتماعى".. اعرف القصة

ريهام عبد الله

فى مشهد مضحك وغريب، رصدت الكاميرات، صورة لطبيب كندى، يحيط نفسه ما يشبه الطوق العملاق، من كتفيه، ليجبر الأشخاص من حوله عن الابتعاد عنه، ضمن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا والتزام بقواعد التباعد الاجتماعى.

الدائرة البلاستيكية، التي يبلغ محيطها 12 مترًا، مربوطة بخيوط على حقيبة ظهر، التى يرتديها الطبيب ستيفين وركمان، ويبدو مشهد لطيف وهو يحاول تفادى الواقع والاصطدام بأى شيء وفقا لموقع "سى بى سي" الأمريكى.

ويبدو وكأن الطوق يمنع أى شخص من الاقتراب من الطبيب، فى التوعية بأهمية التباعد الاجتماعى، لمنع تفشى جائحة فيروس كورونا المستجد القاتل، وقال :"أعتقد أنها أداة بصرية مضحكة وآمل أن تجعل الناس يضحكون ويبتسمون، والأكثر جدية بقليل، أعتقد أنه يجب التشديد على فكرة الحفاظ على مسافة آمنة مترين".



دكتور ستيفن ووركمان

وفى سياق آخر صنعت شركة إسبانية دمى أطلقت عليها اسم محاربو كورونا "كوفيد -19" وتهدف إلى المساعدة توعية الأطفال بالفيروس وأدوات الوقاية، موضحة أنه ستذهب بعض الأرباح لدعم المشاريع الإنسانية.

وذكر خوسيه أنطونيو كاسترو، مدير Brillindolls الإسبانية التي تعمل في المجال لأكثر من 30 عاما ، لموقع روسيا اليوم، أن الدمى شكل من أشكال "الاعتراف" بمجهودات العاملين في مجال الصحة، وهؤلاء الممرضات الذين يخاطرون بحياتهم كل يوم خلال مواجهتهم فيروس كورونا.