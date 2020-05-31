اليوم السابع
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الأحد، 31 مايو 2020 08:51 م
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طالبان تنفى صلتها بتفجير أسفر عن مقتل صحفى وفنى بقناة تلفزيونية فى أفغانستان

الأحد، 31 مايو 2020 08:16 م
طالبان تنفى صلتها بتفجير أسفر عن مقتل صحفى وفنى بقناة تلفزيونية فى أفغانستان أرشيفية
أ.ش.أ

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نفت حركة طالبان الأفغانية، الضلوع في التفجير الذي أسفر عن مقتل صحفي وموظف بقناة تلفزيونية خاصة في العاصمة كابول أمس السبت.

ونقلت وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية في نسختها باللغة الإنجليزية، اليوم الأحد، عن ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم الحركة قوله في تغريدة على موقع تويتر - إن "هجوم أمس السبت ضد عاملين بقناة خورشيد بالعاصمة كابول لا صلة له بمجاهدي الإمارة الإسلامية" في إشارة إلى مسلحي طالبان.

وكان مسؤول بوزارة الداخلية الأفغانية أكد في وقت سابق اليوم مقتل صحفي وفني في قناة خورشيد التلفزيونية جراء انفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وقال المسؤول إن الانفجار أسفر عن إصابة ستة أشخاص آخرين من ضمنهم موظف في القناة.

ولم تعلن أي جماعة مسلحة حتى الآن مسؤوليتها عن الهجوم.    


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