اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 11:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

ضبط 110 كراتين مكرونة بسبب التلاعب فى حملة لتموين الغربية

الأحد، 31 مايو 2020 11:31 م
ضبط 110 كراتين مكرونة بسبب التلاعب فى حملة لتموين الغربية ضبط 110 كراتين مكرونة بسبب التلاعب فى حملة لتموين الغربية
الغربية محمد طارق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية التموين في محافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، حملة مكبرة لضبط الأسواق والتلاعب في السلع الغذائية بمراكز ومدن المحافظة .

 

وأسفرت الحملة عن مصادرة 110 كراتين مكرونه بسبب التلاعب فى الاسعار وتضليل المستهلكين بماركت كازيون شارع النادى اول طنطا ، وتم تحرير محضر رقم 13178جنح اول طنطا ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، كشف عن تحرير 17 ألف و 170 مخالفة بكافة مدن ومراكز المحافظة، خلال شهر مايو الجارى، وذلك في إطار تكثيف حملات الرقابة على كافة القطاعات ، سعياً لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

 

وأوضح محافظ الغربية، في بيان له اليوم، أن الحملات أسفرت عن تحرير 13 ألف محضر شرطة مرافق ، وتحرير 2009 محضر بمعرفة مديرية التموين في مجالات المخابز والاسواق والمواد البترولية، و 113 محضر طب بيطرى، و 927 محضر صحة.

 

كما أسفرت الحملات عن تحرير 1121 محضر بمعرفة مباحث التموين شملت مخالفات عدة منها عدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الاسعار، إلى جانب مواد غذائية منتهية الصلاحية وسلع تموينية بقصد تجميعها واعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء.

 

IMG-20200531-WA0024
 
IMG-20200531-WA0025
 
IMG-20200531-WA0026

اخبار مصر اليوم

اخبار عاجلة

اخبار مصرية

محافظة الغربية

الغربية

حملات تموينية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"لصوص فى زمن الكورونا".. الجشع يدفع ضعاف النفوس للغش فى مواد ومستلزمات الحماية الصحية.. تموين الغربية تضبط مصنعا وورشة لتصنيع الكمامات من خامات غير مطابقة للمواصفات.. ومصادرة 2000 لتر كحول إيثيلى مسرطن بطنطا

الخميس، 28 مايو 2020 03:00 ص

وكيل تموين الغربية: استمرار توفير السلع والمواد الغذائية للقرى المعزولة

السبت، 16 مايو 2020 01:12 م

تموين الغربية: توريد 97 ألف و628 طن قمح للشون والصوامع

الخميس، 14 مايو 2020 09:06 م

تموين الغربية: الدفع بسيارات خضراوات وفاكهة لأهالى عزبة المنشاوى وكفر الشيخ سليم

الإثنين، 11 مايو 2020 07:00 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

ترامب: نهب المتاجر فى فيلادلفيا يتطلب استدعاء الحرس الوطنى

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

حصيلة وفيات فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 373 ألف حالة

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

وزير التعليم: إعلان نتيجة الصفين الأول والثانى الثانوى السبت 6 يونيو

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

الصحة: تسجيل 1536حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 وفاة

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

سعد الهلالى على القناة الأولى: الأطباء مخلدون كالمجاهدين والشهداء

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

وفاة عفاف شاكر الأخت الكبرى لشادية.. وحقيقة زواجها بدون مأذون (فيديو)

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

مواعيد عمل جديدة للبنوك من 8:30 صباحًا لـ2 ظهرا بدءا من الثلاثاء

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 31-5-2020

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

وزيرة الصحة خلال استقبال نقيب الأطباء: ندرس رفع سن المعاش إلى 62 عاما

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

بـ"انحنائه على الركبة".. الشرطة الأمريكية تعتذر عن مقتل جورج فلويد.. صور

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزير الإعلام: تعديل مواعيد حظر التجوال ليبدأ من 8 مساء وحتى 5 صباحا

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

وزارة التضامن تبدأ غدا صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة