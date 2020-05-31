ضبط 110 كراتين مكرونة بسبب التلاعب فى حملة لتموين الغربية

الغربية محمد طارق

شنت مديرية التموين في محافظة الغربية برئاسة المهندس محمد أبو هاشم وكيل الوزارة، حملة مكبرة لضبط الأسواق والتلاعب في السلع الغذائية بمراكز ومدن المحافظة .

وأسفرت الحملة عن مصادرة 110 كراتين مكرونه بسبب التلاعب فى الاسعار وتضليل المستهلكين بماركت كازيون شارع النادى اول طنطا ، وتم تحرير محضر رقم 13178جنح اول طنطا ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وكان طارق رحمي محافظ الغربية، كشف عن تحرير 17 ألف و 170 مخالفة بكافة مدن ومراكز المحافظة، خلال شهر مايو الجارى، وذلك في إطار تكثيف حملات الرقابة على كافة القطاعات ، سعياً لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح محافظ الغربية، في بيان له اليوم، أن الحملات أسفرت عن تحرير 13 ألف محضر شرطة مرافق ، وتحرير 2009 محضر بمعرفة مديرية التموين في مجالات المخابز والاسواق والمواد البترولية، و 113 محضر طب بيطرى، و 927 محضر صحة.

كما أسفرت الحملات عن تحرير 1121 محضر بمعرفة مباحث التموين شملت مخالفات عدة منها عدم حمل شهادة صحية وعدم الإعلان عن الاسعار، إلى جانب مواد غذائية منتهية الصلاحية وسلع تموينية بقصد تجميعها واعادة طرحها للبيع بالسوق السوداء.