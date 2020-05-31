ضبط 1.8 طن أغذية فاسدة بمطعم عقب إصابة أسرة كاملة بالإعياء

كتب محمود عبد الراضي ـ عبد الرحمن سيد

ضبطت أجهزة الأمن 1.8 طن أغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بفروع مطاعم بمصر الجديدة وقصر النيل، عقب إصابة أسرة بالاعياء لتناولهم مأكولات من المطعم.

عقب بلاغ أحد المواطنين بإصابته وأفراد أسرته بحالة أعياء شديد إثر تناولهم لوجبات غذائية جاهزة قاموا بشرائها من أحد المطاعم بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة، استهدفت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المختصة المطعم وضبطت المدير المسئول وتبين إنتهاء رخصة تشغيل المطعم وعدم الإلتزام بدرجات الحرارة المقررة لحفظ المأكولات.

وتم ضبط "28 كيلو جرام سلع غذائية عبارة عن " كبيبة مجمدة، ساندوتشات "شيش طاووك، شاورما"، وتم إستهداف مقر تجهيز الوجبات لجميع فروع المطعم بدائرة قسم شرطة قصر النيل، وتم ضبط المدير المسئول، وبفحص المنتجات المعروضة بالفرع ظاهرياً بمعرفة اللجنة المرافقة تبين عدم توافر الإشتراطات الصحية وعدم حفظ اللحوم فى درجات الحرارة المقررة داخل الثلاجات، وتم ضبط "1,830 طن سلع غذائية مجهولة المصدر"، تم التحفظ على المضبوطات تحت تصرف جهات التحقيق وسحب عينات منها بمعرفة الجهات المعنية لفحصها، وإتخاذ الإجراءات القانونية".