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ضبط مواطنين أقاموا حفلين زفاف بالجيزة والمنوفية بالمخالفة لقرار الحظر

الأحد، 31 مايو 2020 12:57 ص
ضبط مواطنين أقاموا حفلين زفاف بالجيزة والمنوفية بالمخالفة لقرار الحظر حفل زفاف ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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أقام شخصين بمنطقة بولاق الدكرور بالجيزة، حفل عرس وجمعا عدد من المواطنين بذات المنطقة بالمخالفة لقرار الحظر.

 

وفي سياق متصل، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ضد "ثلاثة أشخاص بدائرة مركز الشهداء بالمنوفية" لتجميعهم عدد من المواطنين وإقامة حفل زفاف بجوار أحد المنازل بذات المنطقة بالمخالفة لقرار الحظر.

وكانت الحكومة قررت حظر الحركة على الطرق،وإغلاق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، والملاهي، والنوادي الليلية، والحانات، وما يماثلها من المحال والمنشآت، والمحال التي تقدم التسلية أو الترفيه، كما يستمر إغلاق جميع الحدائق العامة والمتنزهات و الشواطئ، ويقتصر العمل بجميع المطاعم وما يُماثلها من المحال والمنشآت ووحدات الطعام المتنقلة ومحال الحلويات وكذلك المنشآت السياحية التي تقدم المأكولات والمشروبات على تقديم خدمة "التيك أواي" خارج ساعات حظر الانتقال والتحرك، وخدمات توصيل الطلبات للمنازل على مدار اليوم، مع الالتزام بجميع الاحتياطات الصحية الواجبة.

 وتُغلق جميع المحال التجارية والحرفية، بما فيها محال بيع السلع وتقديم الخدمات، والمراكز التجارية "المولات التجارية" أمام الجمهور بدءاً من الساعة الخامسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وتكثف قوات الشرطة من تواجدها الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والإنتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية.

وتنفذ الشرطة الإجراءات الاحترازية التى اعتمدتها الدولة للحفاظ على صحة المواطنين ضمن الخطة الشاملة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتى تشمل غلق الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات والمراسى النيلية ومتابعة غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم ومناطق تقديم الخدمات الترفيهية.

 

 


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اخبار الحوادث

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