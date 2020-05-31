اليوم السابع
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ضبط عاطلين بسلاح نارى ومخدرات فى كفر شكر والخانكة

الأحد، 31 مايو 2020 05:14 م
ضبط عاطلين بسلاح نارى ومخدرات فى كفر شكر والخانكة هيروين - أرشيفية
القليوبية - نيفين طه

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ألقت مباحث القليوبية القبض على عاطلين بحوزتهما كمية من الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بقصد ترويجها على عملائهما بدائرة مركز كفر شكر والخانكة، وتم التحفظ على المتهمين، الذين اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإاجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهم الأثمة، وتم التحفظ عليهم وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية، بقيام ضباط مباحث المديرية، بشن حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون ومروجى الأسلحة النارية والمواد المخدرة بنطاق مركز الخانكة، وكفر شكر.

وأسفرت الحملة عن ضبط كل من "ش.ص" 45 عاما عاطل "ومقيم الجبل الأصفر – دائرة مركز الخانكة، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش ، وعدد 2 طلقة من ذات العيار ، وكمية من مسحوق الهيروين المخدر تزن 40 جراما، ومبلغ مالى 570 جنيها، وهاتف محمول، و"خ.م" 30 عاما عاطل مقيم دائرة مركز كفر شكر، وبحوزته سلاح نارى فرد خرطوش وعدد 3 طلقة من ذات العيار ، وكميه من مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 80 جرام ، ومبلغ مالى 250 جنيه وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما الأثمة  والهاتف المحمول لتسهيل عملية البيع والشراء مع عملائهما والسلاح النارى لحماية تجارتهما، وتم التحفظ على المضبوطات والمتهمين، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.


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