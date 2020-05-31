اليوم السابع
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ضبط طن لحوم غير صالحة خلال حملة بأرض اللواء فى الجيزة

الأحد، 31 مايو 2020 05:27 م
ضبط طن لحوم غير صالحة خلال حملة بأرض اللواء فى الجيزة ضبط لحوم فاسدة بأرض اللواء فى الجيزة
كتب سيد الخلفاوى

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الجيزة حملة بالتنسيق مع مديرية تموين الجيزة ومباحث التموين وإدارة الرقابة والتفتيش بمديرية الطب البيطرى، للرقابة على السلع واللحوم بحى العجوزة، أسفرت عن ضبط 700 كيلو من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمى كما تم ضبط 350 كيلو من اللحوم مذبوحة خارج المجازر بشارع ابن رشد بمنطقة أرض اللواء.
 
وأشرف اللواء هاني العناني رئيس حى العجوزة على الحملة، بحضور أحمد متولي مدير إشغالاتأرض اللواء، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالرقابة على الأسواق وضبط السلع غير الصالحة ومنتهية الصلاحية.
 
وفى السياق واصلت محافظة الجيزة حملاتها لليوم الثاني التي تم شنها من أجهزة السرفيس والمرور والأحياء والمراكز لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعى، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التى وضعتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا.
 
وشدد المحافظ على استمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، مؤكدا سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة فى حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو فى حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها .
 
وأشار محافظ الجيزة إلى أن الحملات شملت المرور على مواقف النقل العام والسرفيس والميادين والشوارع الرئيسية، حيث يتم إيقاف السيارات للتأكد من التزام المواطنين والسائقين من ارتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم ولتلاشى تطبيق الغرامة المقررة والبالغة 4 آلاف جنيه، مشيرا إلى أن الحملات سوف تتم يوميا للتأكد من التطبيق الحازم وارتداء الكمامات مؤكدا انه تم التشديد علي متابعة ارتداء الكمامات قبل الدخول لأي منشأة حكومية أو خاصه أو مقار البنوك والاسواق والمحال الى جانب وسائل النقل الجماعي أو الخاص.

ارض اللواء

العجوزة

الجيزة

لحوم فاسدة

اخبار مصر

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