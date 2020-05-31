اليوم السابع
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صور.. وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة لمتابعة إدارة موسم الصيف

الأحد، 31 مايو 2020 11:09 ص
صور.. وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة لمتابعة إدارة موسم الصيف وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة
كتبت أسماء نصار

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عقد الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، اجتماعا بالقيادات التنفيذية بالوزارة من العزل المنزلى لمتابعة مشروعات الوزارة وما تم تنفيذه واستعدادات موسم أقصى الاحتياجات.

وتناول الاجتماع عرض تقارير حول موقف المناطق التجريبيه لادخال الري الحديث، و جهود الوزارة في مواجهة التعديات على المجاري المائية، فضلا عن متابعة الموقف المائى وتوفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات القادم وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الامثل .

وكلف وزير الرى، بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا للإستعداد لموسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كافة المجارى المائية ، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضاً لجان على مستوى كل محافظة، والتأكد من جاهزية المحطات وعمل الصيانة اللازمة لها وعرض تقرير نصف شهري يتضمن جاهزية المحطات وموقف المعطل منها  وموقف الانتهاء من إجراء العمرات اللازمة لها وتوفير قطع الغيار.

من جانبه أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس مصلحة الرى أن حالة الطوارئ القصوي مستمرة بين مهندسي الوزارة، وذلك مع بدء موسم اقصي الاحتياجات المائيه ولحين الانتهاء من الموسم، لمواجهه الاقبال المتزايد من قبل المزراعين لزراعة الارز وذلك بالتنسيق مع مديري العموم .

وأضاف أنه يتم مناقشة ومواجهة كافة التحديات التي تواجه المهندسين من أجل توفير المقننات المائية اللازمة للزراعات الصيفية والوفاء باحتياجات الزراعات المختلفة وضمان وصول التصرفات المائية لكافة الزمامات بالنهايات والقضاء على أية مشاكل في هذا الصدد فضلا عن مواجهة مخالفات زراعات اﻷرز والقضاء عليها في مهدها.
 

وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (1)
وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (1)

 

وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (2)
وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (2)

 

وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (3)
وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (3)

 

وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (4)
وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (4)

 

وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (5)
وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (5)

 

وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (6)
وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (6)

 

وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (7)
وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (7)

 

وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (8)
وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (8)

 

وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (9)
وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (9)

 

وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (10)
وزير الرى يجتمع بقيادات الوزارة (10)

 


 





 


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