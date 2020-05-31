اليوم السابع
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الأحد، 31 مايو 2020 06:01 م
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صور.. ممنوع تموين السيارات بدون كمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية

الأحد، 31 مايو 2020 04:15 م
صور.. ممنوع تموين السيارات بدون كمامة والالتزام بالإجراءات الاحترازية ارتداء الكمامات
كتبت – مروة الغول - تصوير عمرو مصطفي

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مع بدء تطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، بإلزام العاملين والمترددين على المنشآت الحكومية والمنشآت الخاصة والبنوك والأسواق والمحلات وأثناء التواجد بجميع وسائل النقل الجماعية بارتداء الكمامات الواقية، رصدت عدسة اليوم السابع التزام العاملين بمحطات تموين السيارات والمواطنين الذين يقومون بتموين سياراتهم  بالغاز الطبيعي أو يحولون سياراتهم للغاز بقرار مجلس الوزراء.
 
ووجه المهندس عبد الفتاح فرحات  رئيس شركة  المصرية الدولية لتكنولوجيا الغاز  احدي شركات قطاع البترول المصري  كافة  محطات تموين السيارات  باتخاذ  كافة الإجراءات الاحترازية  للوقاية وحماية العاملين والمترددين علي محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي وكذلك مراكز التحويل  للغاز الطبيعي .
 
 
وأضاف المهندس عبد الفتاح فرحات  لـ " اليوم السابع " أنه يتم رش المعدات المختلفة  بالمحطات  بالمطهرات والمعقمات على مدار الساعة  وإلزام كافة العاملين بارتداء الكمامات  والقفازات كما يتم التواصل المستمر  وبشكل مباشر  مع أفراد الإدارة الطبية  بالشركة للرد علي اي استفسارات وسرعة تقديم الدعم للعاملين. 
 
وأصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية تعليمات صارمة  لكافة العاملين بمحطات تموين السيارات و العاملين بتوصيل الغاز  ومراكز العملاء الخاصة بإجراءات توصيل الغاز الطبيعي للمنازل  وايضا العاملين المتواجدين بالمراكز الرئيسية للوزارة والهيئات التابعة ومواقع الإنتاجية البرية والبحرية بضرورة الالتزام بارتداء الماسك أو الكمامة وتوقيع عقوبات على المخالفين.
 
 
 كما أصدرت أيضا ،تعليمات  لجميع الشركات  العاملة بقطاع البترول بضرورة التزام العاملين والمترددين على أماكن العمل بارتداء الكمامة خلال فترة تواجدهم بعملهم لمكافحة فيروس كورونا المستجد والحفاظ على العاملين و لا تهاون  في التعامل مع العاملين غير الملتزمين.
 
 
وأضافت الوزارة، بأنه سيتم تركيب وحدات تعقيم بالبوابات الرئيسية لأغلب شركات البترول ومواقع الإنتاج  ضمن الإجراءات الاحترازية التي ينفذها قطاع البترول لمكافحة فيروس كورونا  وهو ما من شأنه الحفاظ على العاملين وحمايتهم من فيروس كورونا المستجد  .
 
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البترول

الغاز

تموين السيارات بالغاز

ارتداء الكمامة

محطات تموين السيارات

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