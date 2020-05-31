صور.. مستشفى دمنهور التعليمى يتسلم وحدة PCR لإجراء تحاليل فيروس كورونا

البحيرة - فريق المحافظات

تفقد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، وحدة PCR الخاص بتحليل فيروس كورونا عقب استلامه تبرع من أحد رجال الأعمال والذي تم إضافته لمستشفى دمنهور التعليمي ليصبح الإجمالي عدد 5 أجهزة PCR بمستشفيات المحافظة.

وأشاد المحافظ بجهود رجال الأعمال الشرفاء والمستثمرين والذي أظهر الجانب والحس الوطني لدي الجميع في دعم منظومة الصحة وتطوير ورفع كفاءة المستشفيات وتلبية احتياجات المحافظة من نواقص الأجهزة الطبية والمستلزمات الوقائية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية.

وأكد المحافظ، أنه جاري التنسيق مع رجال الأعمال لتوفير أجهزة تنفس صناعي حيث تم منذ أيام من خلال "المشاركة المجتمعية" توفير جهاز تنفس صناعي بمستشفي الرحمانية وجارى خلال الفترة القادمة زيادة تلك الأجهزة، مشيرا إلى التنسيق مع كافة أجهزة الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

من الجدير بالذكر أن وحدة الــ PCR قادرة على إجراء 200 تحليل يومياً وبذلك تصبح المحافظة لديها القدرة على إجراء ألف تحليل يومياً لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

حضر استلام الجهاز من المتبرع نهال بلبع نائب المحافظ، حازم الأشمونى - السكرتير العام واللواء/ محمد شوقى بدر السكرتير المساعد والدكتور يسرى بيومى وكيل وزارة الصحة والدكتور حمودة الجزار وكيل المديرية .



مستشفى دمنهور التعليمى يتسلم وحدة PCR لإجراء تحاليل فيروس كورونا



مستشفى دمنهور التعليمى يتسلم وحدة PCR لإجراء تحاليل فيروس كورونا