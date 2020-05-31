اليوم السابع
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صور.. محافظ كفرالشيخ: إجراءات وقائية صارمة وعقوبات لمخالفى قرار الحظر

الأحد، 31 مايو 2020 10:46 م
صور.. محافظ كفرالشيخ: إجراءات وقائية صارمة وعقوبات لمخالفى قرار الحظر الحظر فى كفر الشيخ
كفرالشيخ محمد سليمان

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تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، مساء اليوم الأحد، الحالة العامة بشوارع وميادين مراكز ومدن المحافظة، للتأكد من مدى التزام المواطنين خلال ساعات الحظر باليوم الـ 68، وذلك ضمن خطة المحافظة لمتابعة تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (COVID-19).

وأكد محافظ كفرالشيخ، أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الوقائية الصارمة، بالإضافة إلي عقوبات لمخالفة الإجراءات على المواطنين والمنشآت، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة، حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر؛ أن رئيس الوزراء أصدر قراراً اليوم بتعديل مواعيد حظر انتقال وحركة المواطنين، وكذا حركة وسائل النقل الجماعي العامة والخاصة، لتصبح من الـ 8 مساءً وحتى الـ 5 من صباح اليوم التالي، وذلك في إطار الخطة الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وعلى جانب آخر، تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الأحد، استمرار غلق المحلات باليوم الثامن والستين، تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بغلق المحلات التجارية من الـ 5 مساءً حتي الـ 6 صباحاً طوال أيام الأسبوع بما فيها يومي الجمعة والسبت، ويستثنى من هذا القرار " الصيدليات، ومحلات البقالة "، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على جميع الجهات التنفيذية المعنية بالتواجد الميداني والمتابعة اللحظية لتنفيذ قرارات غلق المحال، مشيرًا إلي أنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكل من يخالف تلك الأحكام والقرارات‪.

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الحظر فى كفر الشيخ (22)

كفر الشيخ

حظر التجوال

غلق المحال

كورونا

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