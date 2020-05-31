صور.. محافظ الأقصر يزور مستشفى إسنا للحجر ويشكر العاملين على تحقيق أعلى معدلات الشفاء

الأقصر – أحمد مرعى

أنهى المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، مساء اليوم الأحد، جولاته بمدينة إسنا لمتابعة العمل فى مواقف السيارات لمتابعة إرتداء الكمامات بين السائقين والركاب، ومستشفيات الحجر الصحى لخدمة مصابى كورونا، حيث تفقد المحافظ فى نهاية جولته مستشفى إسنا للحجر الصحى وإلتقى بالفريق الطبى بالمستشفى والتقط معهم صور تذكارية، وحثهم على مواصلة العمل لخدمة المصابين على مدار الساعة.

وشملت جولة المحافظ بمدينة إسنا، زيارة مستشفى إسنا للحجر الصحى، حيث رافقه خلال الزيارة كل من المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول ملف المشروعات بالأقصر، والدكتور السيد أحمد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، وعدد من قيادات المحافظة، وإطمأن المحافظ على المرضى بكورونا داخل المستشفى وحالتهم الصحية، وكذلك الفريق الطبى ورجال التمريض والعمال ورجال الأمن والنظافة بالمستشفى، ونقل لهم تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وشكرهم على الجهود المبذولة، وعلى أعلي نسبة شفاء للمرضى بين مستشفيات الحجر بمصر، وقال محافظ الأقصر لفريق الحجر الصحى بمستشفى إسنا:- "إن القيادة السياسية تقدر لكم عملكم العظيم تجاه المواطنين، فأنتم الجنود البواسل لهذه المرحلة وأتمنى لكم كل التوفيق والنجاح".

كما تابع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، العمل فى مستشفى الصدر بمدينة إسنا، وإستمع لشرح من الطاقم الطبي لما يقدمونه لكافة المرضى من أهالى مدينة إسنا، وقدم الدكتور زكريا الحداد مدير الإدارة الصحية بإسنا للمحافظ شرحاً وافياً على إستقبال المرض وتقديم العلاج المقرر للحالات البسيطة وعزل الحالات المتأخرة، وفى نهاية الزيارة تقدم الأطباء وأجهزتهم المعاونة للشكر لمحافظ الأقصر على الدعم المعنوي والمادى، والمتابعة الدورية والإطمئنان على المنظومة الصحية والمرضى.

وكان قد بدأ المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة إسنا جنوب المحافظة، وذلك لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعى وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة إعتبارًا من اليوم بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين، حيث شملت الجولة متابعة مواقف السيارات ومدى إلتزام المواطنين بالتعليمات وإرتداء الكمامات لجميع الركاب، وذلك لحمايتهم ومكافحة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما تفقد العمل داخل مستشفى الصدر بإسنا لمتابعة فحص الحالات المشتبه بها وسحب المسحات من المواطنين وتقديم ملفاتهم بصورة يومية.



المحافظ يتابع العمل بمستشفى صدر إسنا



جولة المحافظ داخل مستشفى اسنا للحجر الصحى



جولة المحافظ على مواقف السيارات



زيارة محافظة الأقصر لمستشفى اسنا وشكره للأطباء



صورة تذكارية للمحافظ مع مسئولى مستشفى صدر اسنا