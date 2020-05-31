اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 11:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. محافظ الأقصر يتفقد مواقف السيارات والتزام المواطنين بارتداء الكمامة

الأحد، 31 مايو 2020 10:56 ص
صور.. محافظ الأقصر يتفقد مواقف السيارات والتزام المواطنين بارتداء الكمامة محافظ الأقصر يتفقد مواقف السيارات وإلتزام المواطنين بإرتداء الكمامة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة إسنا جنوب المحافظة، وذلك لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعى وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة إعتبارًا من اليوم بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

ورافق محافظ الأقصر خلال جولته بمدينة إسنا، المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول ملف المشروعات بالأقصر، والمهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، وعدد من قيادات المحافظة، حيث شملت الجولة متابعة مواقف السيارات ومدى إلتزام المواطنين بالتعليمات وإرتداء الكمامات لجميع الركاب، وذلك لحمايتهم ومكافحة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما تفقد العمل داخل مستشفى الصدر بإسنا لمتابعة فحص الحالات المشتبه بها وسحب المسحات من المواطنين وتقديم ملفاتهم بصورة يومية.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أمس السبت، تنظيم رجال مجلس المدينة حملة بشارع أحمد عرابي، وذلك للمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعى وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة إعتبارًا من اليوم بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وتابع خلال الحملة رجال الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إسنا بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور والإشغالات، إلتزام المواطنين بالتعليمات الحكومية، حيث تم التشديد على اصحاب المحلات بإرتداء الكمامات الواقية، وإلزام والمترددين على الأسواق باستخدام الكمامة الواقية، وتم التأكيد على فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه للمخالف، والتشديد على المواطنين بعدم الخروج من المنزل بدون إرتداء الكمامات حفاظا على صحتهم وسلامتهم، ومنع الباعة الجائلين ورفع الاشغالات، ومنع التجمعات.

المحافظ يناشد المواطنين الإلتزام بالكمامة لحمايتهم
المحافظ يناشد المواطنين الإلتزام بالكمامة لحمايتهم

 

جولة المحافظ على مواقف السيارات بمدينة إسنا
جولة المحافظ على مواقف السيارات بمدينة إسنا

 

محافظ الأقصر يتفقد مواقف السيارات وإلتزام المواطنين بإرتداء الكمامة
محافظ الأقصر يتفقد مواقف السيارات وإلتزام المواطنين بإرتداء الكمامة

 


الاقصر

جولات محافظ الاقصر

ارتداء الكمامة بالاقصر

اخبار الاقصر

مواقف السيارات باسنا

مستشفى صدر اسنا

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

البنوك تبدأ اليوم مواعيد العمل الجديدة من 9:30 صباحًا لـ3 عصرًا

9 مميزات تجعلك تستبدل عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

9 مميزات تجعلك تستبدل عداد الكهرباء التقليدى بـ"مسبوق الدفع"

7 مليارات جنيه حصيلة مُتوقعة من الضرائب العقارية بالعام المالى الجديد

7 مليارات جنيه حصيلة مُتوقعة من الضرائب العقارية بالعام المالى الجديد

كيف دعمت الحكومة قطاع الصناعة خلال جائحة كوورنا؟

كيف دعمت الحكومة قطاع الصناعة خلال جائحة كوورنا؟

بالأرقام.. كورونا أسوأ أزمة مرت على قطاع السياحة خلال 20 عاما

بالأرقام.. كورونا أسوأ أزمة مرت على قطاع السياحة خلال 20 عاما

الصحة العالمية: الذباب المنزلى لا يتسبب فى نقل عدوى كورونا

الصحة العالمية: الذباب المنزلى لا يتسبب فى نقل عدوى كورونا

انتهاء اليوم الـ67 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ67 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

شروط الالتحاق وتسجيل الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر للطلبة الوافدين

شروط الالتحاق وتسجيل الماجستير والدكتوراه بجامعة الأزهر للطلبة الوافدين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة