صور.. محافظ الأقصر يتفقد مواقف السيارات والتزام المواطنين بارتداء الكمامة

الأقصر – أحمد مرعى

قاد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، صباح اليوم الأحد، جولة تفقدية بمدينة إسنا جنوب المحافظة، وذلك لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعى وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة إعتبارًا من اليوم بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

ورافق محافظ الأقصر خلال جولته بمدينة إسنا، المهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل ومسئول ملف المشروعات بالأقصر، والمهندس محمد سيد سليمان رئيس المدينة، وعدد من قيادات المحافظة، حيث شملت الجولة متابعة مواقف السيارات ومدى إلتزام المواطنين بالتعليمات وإرتداء الكمامات لجميع الركاب، وذلك لحمايتهم ومكافحة إنتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما تفقد العمل داخل مستشفى الصدر بإسنا لمتابعة فحص الحالات المشتبه بها وسحب المسحات من المواطنين وتقديم ملفاتهم بصورة يومية.

وكانت قد شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، أمس السبت، تنظيم رجال مجلس المدينة حملة بشارع أحمد عرابي، وذلك للمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعى وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة إعتبارًا من اليوم بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومية والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وتابع خلال الحملة رجال الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إسنا بالتنسيق مع شرطة المرافق والمرور والإشغالات، إلتزام المواطنين بالتعليمات الحكومية، حيث تم التشديد على اصحاب المحلات بإرتداء الكمامات الواقية، وإلزام والمترددين على الأسواق باستخدام الكمامة الواقية، وتم التأكيد على فرض غرامة تصل إلى 4000 جنيه للمخالف، والتشديد على المواطنين بعدم الخروج من المنزل بدون إرتداء الكمامات حفاظا على صحتهم وسلامتهم، ومنع الباعة الجائلين ورفع الاشغالات، ومنع التجمعات.



المحافظ يناشد المواطنين الإلتزام بالكمامة لحمايتهم



جولة المحافظ على مواقف السيارات بمدينة إسنا