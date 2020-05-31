اليوم السابع
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صور.. مأساة عجوز 77 عاما بسوهاج تعيش بمفردها وتحتاج من يطعمها

الأحد، 31 مايو 2020 09:00 ص
صور.. مأساة عجوز 77 عاما بسوهاج تعيش بمفردها وتحتاج من يطعمها السيدة العجوز داخل مسكنها
سوهاج – عمرو خلف

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فى منزل صغير لا يزيد على مترين مبنى من الطوب اللبن  بنجع الجعران بمركز المراغة بمحافظة سوهاج ليس بداخله أى شىء تعيش سيدة عجوز 77 سنة بمفردها بعد أن قسا الزمن عليها فهى تواجه صعوبات الحياة منذ سنوات ولم تمد يدها الى أحد لكى يساعدها فقد منعتها عزة نفسها أن تطلب شيئا رغم كبر سنها وصعوبة حركتها تتنقل بين كنبة قديمة الى موقد صغير تطهى عليها طعامها أحيانا ان استطاعت الحركة ثم تعود لتلقى بجسدها النحيل على الكنبة مرة أخرى فلا تملك من حطام الدنيا شيئا سوى معاشها 600 جنيه .

مأساة عجوز 77 عاما بسوهاج (1)

السيدة العجوز وتدعى صابرة عبد اللاه 77 سنة ليس لها زوج أو أبناء أوأشقاء وأقارب حسب كلامها فهى لم تتزوج وتعيش بمفردها منذ سنوات طويلة فى منزل ضيق صغير لا يوجد به سقف وتنام على كنبة قديمة كان قد تبرع بها أحد الجيران لها منذ فترة بعد أن كانت تنام على الأرض كما أن المنزل لا يوجد به ماء او كهرباء ولكنها تعيش على إضاءة ضعيفة خافتة من أحد الجيران وكذلك لا يوجد لديها سوى بعض المقتنيات القديمة عبارة عن "حلل وأطباق وملاعق" تستخدمها فى الطهى إن استطاعت.

السيدة العجوز صابرة تعيش حياة صعبة بمفردها تنتظر من يساعدها من الجيران وان لم تجد تنام على الكنبة القديمة وان كانت تقوى على طهى الطعام أحيانا وإن لم تقو تنتظر المساعدة فلا يوجد لديها ثلاجة او غسالة او بوتاجاز أو أى شىء ورغم ذلك تحمد ربها على حالها المرير بعد ان أصبحت وحيدة فى هذه الدنيا.

مأساة عجوز 77 عاما بسوهاج (2)

انتقل "اليوم السابع" الى السيدة العجوز داخل مسكنها الضيق لتروى مأساتها حيث قالت أنها عانت طيلة سنوات حياتها فلم تتزوج وليس لها أشقاء أو أقارب وتعيش بفردها فى هذا المسكن بلا سقف وكانت تنام على الأرض عدة سنوات حتى تبرع لها أحد الجيران بهذه الكنبة لكى تنام عليها.

مأساة عجوز 77 عاما بسوهاج (3)

وتواصل العجوز حديثها أنه لا تملك أى شىء بالمنزل سوى بعض الأواني القديمة فقط وبجوارها "كانون " صغير تطهى عليه الطعام ان استطاعت ثم تنام طوال النهار ولم يسال عليها احد سوى القليل من الجيران ومنهم من يقوم بمساعدتها لإطعامها فهى تعانى من آلام بالقدم وتتحرك بصعوبة ، فهى كل ما تحتاجه ان تعيش بقية حياتها معيشة كريمة وتحتاج الى ثلاجة وغسالة وسرير فقط لكى تنام عليه ومن يساعدها فى الطعام، حيث أنها تعيش شهور طويلة لا تأكل اللحوم إلا فى العيد فقط فهى لا تطلب بناء سقف لمنزلها الصغير أو أى شىء سوى ان تعيش حياة كريمة بعد أن عانت كثيرا وهى تقترب من العقد الثامن فى العمر فهل يستجيب لها أهل الخير أو مسئولو التضامن الاجتماعى .

للتواصل ت رقم 01066299778

 
مأساة عجوز 77 عاما بسوهاج (4)
 

سوهاج

نجع الجعران

المراغة

التضامن الاجتماعى

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