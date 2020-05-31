اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 12:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. فحص المواطنين بالكواشف السريعة بالنقطة الطبية بكمين عيون موسى

الأحد، 31 مايو 2020 12:08 ص
صور.. فحص المواطنين بالكواشف السريعة بالنقطة الطبية بكمين عيون موسى فحص المواطنين بالكواشف بكمين عيون موسى
جنوب سيناء_ فايزة مرسال

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تواصل مديرية الصحة بجنوب سيناء أعمال الكشف والفحص الطبي الظاهري بالكواشف السريعة لجميع المواطنين العائدين والمترددين علي المحافظة بالنقطة الطبية بكمين عيون موسى، لفحص كافة الأعراض الظاهرية التي تساعد في الكشف عن فيروس كورونا المستجد .

 

من جهته أوضح الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة أن ما تقوم به الفرق الطبية بنقطة عيون موسي يأتي بناء علي تكليفات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية لمجابهة جائحة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كلا فيما يخصة من حيث تسجيل كافة بيانات الوافدين للمحافظة بالكشوف والسجلات ومتابعتهم المتابعة الدورية خلال فترة العزل المنزلى.

 

وأوضح أن ما تقوم به الفرق الطبية بنقطة عيون موسي  يقتصر علي الفحص الطبي الظاهري للمواطنين بالكواشف السريعة للمساعدة في الكشف عن أية أعراض ظاهرية لفيروس كورونا المستجد كالكحة والرشح والذكام وارتفاع درجة الحرارة تمهيدا لإجراء الفحوصات المعملية والتي تؤكد ثبوت إيجابية التحاليل للحالات المصابة بفيروس كورونا من عدمه .

 

وقام الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة ، والدكتورة أماني الدمرداش مدير إدارة الرعاية الأساسية بالمديرية ، والفريق المرافق لهم ، بتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد .تنفيذا لتعليمات وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة

 

من جانبه قال الدكتور أيمن رخا وكيل الوزارة بأنه تم توزيع حقيبة المستلزمات وتوصيلها منزليًا لكافة المخالطين بطور سيناء مؤكدا متابعتهم المتابعة الدورية من خلال فرق الترصد والتقصي بالمديرية وتقديم أوجه الرعاية والنصائح الطبية اللازمة لهم .

 

يأتي ذلك بناء علي تعليمات وتوجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بإطلاق سيارات القوافل العلاجية لتوزيع حقيبة المستلزمات الوقائية والأدوية للمخالطين للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد .

فحص المواطنين بالكواشف السريعة بالنقطة الطبية (1)
 
فحص المواطنين بالكواشف السريعة بالنقطة الطبية (2)
 
فحص المواطنين بالكواشف السريعة بالنقطة الطبية (3)
 
فحص المواطنين بالكواشف السريعة بالنقطة الطبية (4)
 
فحص المواطنين بالكواشف السريعة بالنقطة الطبية (5)

مديريه الصحه بجنوب سيناء

الكشف والفحص الطبي

كمين عيون موسى

مواطنين

فيروس كورونا

وزارة الصحة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة تنشر فيديو للأطباء من الرعاية المركزة بمستشفيات العزل

الصحة تنشر فيديو للأطباء من الرعاية المركزة بمستشفيات العزل

النائب محمد الفيومى يعلن إصابة 8 من أفراد أسرته بفيروس كورونا

النائب محمد الفيومى يعلن إصابة 8 من أفراد أسرته بفيروس كورونا

أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و34 وفاة

أخبار 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1367 حالة إيجابية جديدة لكورونا.. و34 وفاة

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. المجموعات القتالية تقتحم أوكار الجريمة وتحرز 4 آلاف قطعة سلاح منها جرينوف و 63 كيلو هيروين.. و سقوط 8 هاربين من الإعدام .. وضبط قضايا تربح واستغلال نفوذ بقيمة 8.8 مليار جنيه

الداخلية تفكك البؤر الإجرامية.. المجموعات القتالية تقتحم أوكار الجريمة وتحرز 4 آلاف قطعة سلاح منها جرينوف و 63 كيلو هيروين.. و سقوط 8 هاربين من الإعدام .. وضبط قضايا تربح واستغلال نفوذ بقيمة 8.8 مليار جنيه

ترامب: أعمال العنف فى البلاد يقوم بها "لصوص فوضويون"

ترامب: أعمال العنف فى البلاد يقوم بها "لصوص فوضويون"

الصحة الروسية تصادق على أول دواء ضد فيروس كورونا فى البلاد

الصحة الروسية تصادق على أول دواء ضد فيروس كورونا فى البلاد

النيابة تؤكد تعد المتهمين جنسيا على منة فتاة التيك توك وعرض أهاليهم أموالا لاسترضائها

النيابة تؤكد تعد المتهمين جنسيا على منة فتاة التيك توك وعرض أهاليهم أموالا لاسترضائها

وزير الاتصالات: الصحة حلت مشكلة الخط الساخن بتطبيق لمتابعة المرضى

وزير الاتصالات: الصحة حلت مشكلة الخط الساخن بتطبيق لمتابعة المرضى

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

حالات الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ2 مليون و700 ألف حالة

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

وفيات كورونا فى الولايات المتحدة تتجاوز 105 آلاف حالة والإصابات تتخطى 1.8 مليون

كرم جبر: اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج صحفيى المؤسسات القومية من كورونا

كرم جبر: اتفاق مع المركز الطبى للسكة الحديد لعلاج صحفيى المؤسسات القومية من كورونا

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 30-5-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة