اليوم السابع
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صور.. عودة جلسات المحاكم الابتدائية وسط إجراءات مشددة داخل القاعات

الأحد، 31 مايو 2020 03:07 م
صور.. عودة جلسات المحاكم الابتدائية وسط إجراءات مشددة داخل القاعات المحاكم الابتدائية فى زمن كورونا
كتب إبراهيم قاسم

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عادت المحاكم الإبتدائية على للعمل من جديد بعد توقفها خلال الفترة الماضية، وسط إجراءات مشددة لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد.

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وانعقدت محاكم الجنح والجنح المستأنفة على مستوى الجمهورية لنظر القضايا المحبوس على ذمتها متهمين، والقضايا المحجوزة للحكم، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنته وزارة العدل.

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كما تم التشديد على ارتداء الكمامات عند الدخول للمحاكم، حيث سيمنع دخول المواطنين بدونها، كما سيتم التنبيه على ضرورة تحقيق التباعد الاجتماعى والحفاظ على مسافة متر ونصف أو مترين على الأقل.

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وقامت وزارة العدل بتعقيم وتطهير قاعات المحاكم ومنصات القضاة، باستخدام مطهرات التعقيم، مع إلغاء نظام التوقيع بالبصمة الإلكترونية واستبداله بأجهزة متنقلة يعمل عليها موظف مختص.

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عودة المحاكم الابتدائية

عودة المحاكم فى كورونا

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استئناف عمل المحاكم

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